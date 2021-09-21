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Обмін валют. ПриватБанк через кілька місяців вимагає від клієнтів повернути гроші

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
21 вересня, 08:20
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Купюра, яку міняли, нібито виявилася зношеною, і не повинна була бути прийнята
Співробітник служби безпеки банку вимагає повернути гроші або купюру в валюті
Співробітник служби безпеки банку вимагає повернути гроші або купюру в валюті

Клієнти ПриватБанку поскаржилися на те, що служба безпеки державного банку вимагає від них поїхати в інше місто і замінити купюру, якою вони скористалися в одному з терміналів при обміні валют.

Про це клієнт банку написав на сайті Мінфіну.

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"Через 4 місяці почалися дзвінки від СБ банку, мовляв купюра яку ви міняли виявилася зношена, і не повинна була бути прийнята, приїжджайте в інше місто. Або поверніть гроші або привезіть нову купюру", – розповів користувач з ніком An5378.

Після заперечень клієнтів домовилися, що гроші можна передати в інше відділення банку, в місті клієнтів. Але, вони вирішили проконсультуватися з адвокатом, який пояснив, що клієнти не зобов'язані змінювати купюру.

"Так як немає ніяких гарантій що повернуть саме нашу купюру, і чому її взагалі прийняв їх термінал, візуально купюра нормальна без цвілі і потертостей", – пояснив користувач.

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На цьому історія не закінчилася, співробітник служби безпеки банку приїхав в місто клієнтів. Після почутої відмови замінити купюру або повернути гроші, за їхніми словами, пішла фраза "пустимо далі в роботу, думаю знаєте що буде тоді".

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