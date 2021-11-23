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Обдурили пенсіонерку: з клієнтки Ощадбанку взяли гроші за безкоштовну послугу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
23 листопада, 10:55
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Пенсіонерка поскаржилася на співробітників Ощадбанку, які нав'язали їй страховку під час оформлення картки киянина.
Пенсіонерка заявила, що її обдурили у відділенні Ощадбанку
Пенсіонерка заявила, що її обдурили у відділенні Ощадбанку / Фото: Колаж: Сьогодні

На Ощадбанк поскаржилася пенсіонерка, якій нав'язали платну страховку при оформленні картки киянина, заявивши, що вона є обов'язковою.

Про це жінка написала відгук на спеціальному сайті "Мінфін".

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За її словами, в одному з відділень Києва під час оформлення картки киянина на пенсійне посвідчення їй заявили, що потрібно обов'язково оформити страховку за 70 грн.

Однак пізніше жінка з'ясувала, що це добровільно та оформлення карти киянина повністю безкоштовне.

"Відмовитися не можна, нова постанова входить до пакету з оформлення картки киянина. Прийшовши додому, зателефонувала на гарячу лінію, відповіли, що ця страховка лише добровільна. Прошу повернути мені гроші. Скажіть, чи є совість і сором у співробітників банку обманювати пенсіонера?", – йдеться у відгуку..

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Що відповіли у Ощадбанку?

Співробітники банку написали свій коментар під цим відгуком і попросили вибачення за ситуацію, що склалася.

"Страхування справді не є обов'язковим. Напишіть, будь ласка, у приватні повідомлення ваше ПІБ та номер телефону", – запропонували клієнтці.

Ощадбанк та подорожчання проїзду у Києві

Через суттєве подорожчання проїзду у громадському транспорті Києва (до 20 грн), державному Ощадбанку пророкують справжній колапс.

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Вся річ у тім, що по карті киянина проїзд коштуватиме 12 грн, а щоб її оформити, потрібно звернутися до відділення Ощадбанку з паспортом та документом про прописку.

За підрахунками інтернет-піарника Максима Саванецького, таку карту захочуть оформити близько 1,3 млн. жителів столиці і вони створять величезне навантаження на відділення.

"Сьогодні" раніше писали, що Ощадбанк продасть проблемні кредити українцям на онлайн аукціоні.

Ми також повідомляли, що шахраї створили фейковий сайт ПриватБанку та масово обманюють українців.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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