Чи потрібно зараз купувати долари: економіст дав пораду українцям

Незважаючи на зростаючі девальваційні побоювання, українцям не радять переводити всі свої гривневі заощадження в долари. За прогнозами економістів, гривня залишиться стабільною. Крім того, саме валютна паніка найчастіше і призводить до різкого подорожчання валюти.
Про це кореспондентці "Сьогодні" Ірині Камінській розповіли економічний аналітик Євген Невмержицький та директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін.
"Гривневий депозит коштує набагато дорожче, ніж доларовий. Якщо людина вкладає [заощадження] в доларовий, то отримує 1-4%, а гривневий – це 10% і навіть трохи більше", – уточнив Невмержицький.
Враховуючи що інфляція в 2020 році склала 5%, а на 2021-й прогнозується не більш 7%, відсотки за гривневим депозитим повинні компенсувати зростання цін.
"Цей рік буде значно кращим, ніж 2020 й – і в сенсі зростання ВВП, і в сенсі валютних курсів. На курс долара впливають психологічні чинники – нерезиденти оцінюють золотовалютний резерв країни, і чим від більше, тим більше впевненості, і тим краще поводиться валютний курс. Ми на восьмирічному піку, резерви на початок року перевищували 29 млрд доларів ", – додав Лупін.
Економісти прогнозують, що за підтримки МВФ і гарному врожаї зернових курс не підніметься вище
прогнозованого урядом – 29 гривень за долар.
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