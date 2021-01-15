Чи потрібно зараз купувати долари: економіст дав пораду українцям

У Нацбанку запевняють, що валютний курс не принесе сюрпризів у 2021 році

Незважаючи на зростаючі девальваційні побоювання, українцям не радять переводити всі свої гривневі заощадження в долари. За прогнозами економістів, гривня залишиться стабільною. Крім того, саме валютна паніка найчастіше і призводить до різкого подорожчання валюти.

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Про це кореспондентці "Сьогодні" Ірині Камінській розповіли економічний аналітик Євген Невмержицький та директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін.

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"Гривневий депозит коштує набагато дорожче, ніж доларовий. Якщо людина вкладає [заощадження] в доларовий, то отримує 1-4%, а гривневий – це 10% і навіть трохи більше", – уточнив Невмержицький.

Враховуючи що інфляція в 2020 році склала 5%, а на 2021-й прогнозується не більш 7%, відсотки за гривневим депозитим повинні компенсувати зростання цін.

"Цей рік буде значно кращим, ніж 2020 й – і в сенсі зростання ВВП, і в сенсі валютних курсів. На курс долара впливають психологічні чинники – нерезиденти оцінюють золотовалютний резерв країни, і чим від більше, тим більше впевненості, і тим краще поводиться валютний курс. Ми на восьмирічному піку, резерви на початок року перевищували 29 млрд доларів ", – додав Лупін.

Економісти прогнозують, що за підтримки МВФ і гарному врожаї зернових курс не підніметься вище

прогнозованого урядом – 29 гривень за долар.

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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