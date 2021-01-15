Русский
$ 28,06
33,99
  1. Економічні новини
  2. Фінанси

Чи потрібно зараз купувати долари: економіст дав пораду українцям

15 січня, 17:09

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У Нацбанку запевняють, що валютний курс не принесе сюрпризів у 2021 році

Незважаючи на зростаючі девальваційні побоювання, українцям не радять переводити всі свої гривневі заощадження в долари. За прогнозами економістів, гривня залишиться стабільною. Крім того, саме валютна паніка найчастіше і призводить до різкого подорожчання валюти.

Реклама

Про це кореспондентці "Сьогодні" Ірині Камінській розповіли економічний аналітик Євген Невмержицький та директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін.

Відео: Сьогодні

"Гривневий депозит коштує набагато дорожче, ніж доларовий. Якщо людина вкладає [заощадження] в доларовий, то отримує 1-4%, а гривневий – це 10% і навіть трохи більше", – уточнив Невмержицький.

Враховуючи що інфляція в 2020 році склала 5%, а на 2021-й прогнозується не більш 7%, відсотки за гривневим депозитим повинні компенсувати зростання цін.

"Цей рік буде значно кращим, ніж 2020 й – і в сенсі зростання ВВП, і в сенсі валютних курсів. На курс долара впливають психологічні чинники – нерезиденти оцінюють золотовалютний резерв країни, і чим від більше, тим більше впевненості, і тим краще поводиться валютний курс. Ми на восьмирічному піку, резерви на початок року перевищували 29 млрд доларів ", – додав Лупін.

Економісти прогнозують, що за підтримки МВФ і гарному врожаї зернових курс не підніметься вище
прогнозованого урядом – 29 гривень за долар.

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

долар НБУ курс заощадження гривня курс долара

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

В Україні почався локдаун. Як працюють банки
В Україні почався локдаун. Як працюють банкиФінанси
Долар упав нижче за психологічну позначку: курс НБУ
Долар упав нижче за психологічну позначку: курс НБУФінанси
Долар і євро котяться вниз: курс НБУ
Долар і євро котяться вниз: курс НБУФінанси
Курс долара пробив психологічну позначку на міжбанку
Курс долара пробив психологічну позначку на міжбанкуФінанси
Долар в Україні піднявся вище за психологічну позначку, зате впав євро
Долар в Україні піднявся вище за психологічну позначку, зате впав євроФінанси
Долар продовжує падати, євро повернувся до зростання: курс Нацбанку
Долар продовжує падати, євро повернувся до зростання: курс НацбанкуФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти