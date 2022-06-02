Новий курс від банків: скільки коштує долар в ПриватБанку, Ощадбанку та ПУМБ

Розповідаємо, як змінився курс долара в українських банках

Скільки коштує долар в банках 2 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Середній курс продажу долара в українських банках становить 35,9 грн/дол. Цей показник значно нижче ніж був, приміром, тиждень тому — 36,5 грн.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Мінфін".

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Загалом ситуація в окремих банках 2 червня має такий вигляд:

ПриватБанк – 35,5 грн/36 грн;

Ощадбанк – 34,9 грн/35,8 грн;

Укрексімбанк – 34,5 грн/35,65 грн;

Райффайзен Банк – 35,5 грн/36,5 грн;

ПУМБ – 35,1 грн/35,9 грн.

В Україні існують три валютні курси

Після того, як Нацбанк України дозволив банкам встановлювати курси валют на свій розсуд, ринок почав жити в новій реальності. Фактично утворилося три валютні курси: офіційний, картковий курс, яким конвертується гривня у валюту для оплати за кордоном, а також готівковий валютний курс.

За офіційним курсом 29,25 грн долари можуть купити лише підприємства, які купують за кордоном товари, що входять до списку критичного імпорту. У цьому списку понад 1000 найменувань – від будматеріалів та харчових продуктів до палива, медикаментів і предметів та засобів особистої гігієни. Перелік постійно доповнюють, щоб не розганяти інфляцію.

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Раніше ми розповідали, коли Нацбанк готовий відмовитися від фіксованого курсу долара, а також писали, як підприємцям отримати 20 тис. грн від ПриватБанку.