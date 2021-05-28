Нові вимоги до грошових переказів: Нацбанк посилив правила роботи платіжних систем

Днями Національний банк прийняв нову Стратегію, а тепер підвищує рівень інформаційної безпеки та кіберзахист у сфері переказу коштів, тому вирішив посилити надійність та ефективність роботи платіжних систем.
Як повідомляє пресслужба регулятора, було встановлено чіткі вимоги до учасників платіжного ринку щодо:
- побудови системи захисту інформації та забезпечення кібербезпеки;
- порядку дій під час виявлення кібератак, що знижують надійність функціонування платіжних систем.
Вимоги постанови № 43 "Про затвердження Положення про захист інформації та кіберзахист в платіжних системах" поширюються на:
- платіжні організації платіжних систем, створених резидентами України;
- операторів послуг платіжної інфраструктури;
- учасників платіжних систем.
Читайте також: ПриватБанк пригрозив відключенням Apple Pay і Google Pay в Україні
Постанова передбачає:
- упровадження ризик-орієнтованого підходу до захисту інформації залежно від суми можливих збитків (вимоги до ключових учасників платіжного ринку посилюватимуться);
- установлення вимог до використання засобів захисту інформації;
- визначення політики управління доступом;
- підвищення рівня безпеки платіжних послуг для користувачів.
В Нацбанку вважають, що це дасть можливість мінімізувати кількість інцидентів інформаційної безпеки та кіберінцидентів у сфері переказу коштів, урегулювати питання використання засобів захисту інформації, а також пришвидшити процес модернізації існуючих платіжних систем з урахуванням сучасних технологій захисту інформації.
Постанова № 43 набирає чинності з 29 травня. Водночас учасники платіжного ринку матимуть комфортний перехідний період (наступні 12 місяців), щоб доопрацювати свої внутрішні процедури й документи щодо інформаційної безпеки та кіберзахисту й привести свою діяльність у відповідність до вимог постанови.
Сайт "Сьогодні" писав, що японська платіжна система JCB виходить на український ринок. Це найбільша платіжна система Японії і одна із семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок приймання карт.
Нагадаємо, у серпні-2020 Нацбанк оновив Систему електронних платежів, яка стала працювати в режимі 23/7, тобто доступна для міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень. Раніше СЕП працювала з 08:30 до 19:00.
Ми також розповідали, що шахраї поцупили з карток українців 87 млн грн: