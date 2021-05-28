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Нові вимоги до грошових переказів: Нацбанк посилив правила роботи платіжних систем

28 травня, 15:07

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Учасники ринку мають 12 місяців, щоб доопрацювати свої внутрішні процедури й документи

Днями Національний банк прийняв нову Стратегію, а тепер підвищує рівень інформаційної безпеки та кіберзахист у сфері переказу коштів, тому вирішив посилити надійність та ефективність роботи платіжних систем.

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Як повідомляє пресслужба регулятора, було встановлено чіткі вимоги до учасників платіжного ринку щодо:

  • побудови системи захисту інформації та забезпечення кібербезпеки;
  • порядку дій під час виявлення кібератак, що знижують надійність функціонування платіжних систем.

Вимоги постанови № 43 "Про затвердження Положення про захист інформації та кіберзахист в платіжних системах" поширюються на:

  • платіжні організації платіжних систем, створених резидентами України;
  • операторів послуг платіжної інфраструктури;
  • учасників платіжних систем.

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Постанова передбачає:

  • упровадження ризик-орієнтованого підходу до захисту інформації залежно від суми можливих збитків (вимоги до ключових учасників платіжного ринку посилюватимуться);
  • установлення вимог до використання засобів захисту інформації;
  • визначення політики управління доступом;
  • підвищення рівня безпеки платіжних послуг для користувачів.
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В Нацбанку вважають, що це дасть можливість мінімізувати кількість інцидентів інформаційної безпеки та кіберінцидентів у сфері переказу коштів, урегулювати питання використання засобів захисту інформації, а також пришвидшити процес модернізації існуючих платіжних систем з урахуванням сучасних технологій захисту інформації.

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Постанова № 43 набирає чинності з 29 травня. Водночас учасники платіжного ринку матимуть комфортний перехідний період (наступні 12 місяців), щоб доопрацювати свої внутрішні процедури й документи щодо інформаційної безпеки та кіберзахисту й привести свою діяльність у відповідність до вимог постанови.

Сайт "Сьогодні" писав, що японська платіжна система JCB виходить на український ринок. Це найбільша платіжна система Японії і одна із семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок приймання карт.

Нагадаємо, у серпні-2020 Нацбанк оновив Систему електронних платежів, яка стала працювати в режимі 23/7, тобто доступна для міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень. Раніше СЕП працювала з 08:30 до 19:00.

Ми також розповідали, що шахраї поцупили з карток українців 87 млн грн:

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