Нові вимоги до грошових переказів: Нацбанк посилив правила роботи платіжних систем

Учасники ринку мають 12 місяців, щоб доопрацювати свої внутрішні процедури й документи

Днями Національний банк прийняв нову Стратегію, а тепер підвищує рівень інформаційної безпеки та кіберзахист у сфері переказу коштів, тому вирішив посилити надійність та ефективність роботи платіжних систем.

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Як повідомляє пресслужба регулятора, було встановлено чіткі вимоги до учасників платіжного ринку щодо:

побудови системи захисту інформації та забезпечення кібербезпеки;

порядку дій під час виявлення кібератак, що знижують надійність функціонування платіжних систем.

Вимоги постанови № 43 "Про затвердження Положення про захист інформації та кіберзахист в платіжних системах" поширюються на:

платіжні організації платіжних систем, створених резидентами України;

платіжних систем, створених резидентами України; операторів послуг платіжної інфраструктури;

платіжної інфраструктури; учасників платіжних систем.

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Постанова передбачає:

упровадження ризик-орієнтованого підходу до захисту інформації залежно від суми можливих збитків (вимоги до ключових учасників платіжного ринку посилюватимуться);

установлення вимог до використання засобів захисту інформації;

визначення політики управління доступом;

підвищення рівня безпеки платіжних послуг для користувачів.

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В Нацбанку вважають, що це дасть можливість мінімізувати кількість інцидентів інформаційної безпеки та кіберінцидентів у сфері переказу коштів, урегулювати питання використання засобів захисту інформації, а також пришвидшити процес модернізації існуючих платіжних систем з урахуванням сучасних технологій захисту інформації.

Постанова № 43 набирає чинності з 29 травня. Водночас учасники платіжного ринку матимуть комфортний перехідний період (наступні 12 місяців), щоб доопрацювати свої внутрішні процедури й документи щодо інформаційної безпеки та кіберзахисту й привести свою діяльність у відповідність до вимог постанови.

Сайт "Сьогодні" писав, що японська платіжна система JCB виходить на український ринок. Це найбільша платіжна система Японії і одна із семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок приймання карт.

Нагадаємо, у серпні-2020 Нацбанк оновив Систему електронних платежів, яка стала працювати в режимі 23/7, тобто доступна для міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень. Раніше СЕП працювала з 08:30 до 19:00.

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