Нові правила в Польщі: що зміниться для українців зовсім скоро

Польща розробила план інтеграції та працевлаштування біженців з України, згідно з яким роботодавців стимулюватимуть створювати робочі місця для наших громадян, також українцям дозволять переїхати туди, де є робота та вивчити польську мову.
Про це повідомляє агентство із працевлаштування Gremi Personal.
Місцева влада в Польщі пропонує розробити програми фінансової підтримки підприємств, аби ті створювали нові робочі місця, а також постійний моніторинг попиту на роботу в різних галузях.
Також на слуху в Польщі створення програми масового та швидкого вивчення польської мови для громадян України, які бажають працювати. Адже її незнання є на заваді пошуку кваліфікованої роботи.
За даними уповноваженого уряду у справах біженців з України Павла Шефернакера, 100 тис. працездатних українців влаштувалися на роботу в Польщі, а це кожен четвертий із тих, хто отримав PESEL (ідентифікаційний номер, який дає право на роботу в Польщі за спецзаконом, ухваленим для біженців).
В Польщі скасували раніше безкоштовну послугу
З 1 травня українцям потрібно купувати квитки на громадський транспорт в Польщі.
Пояснили це тим, що місцеві бюджети не мають достатньо грошей для фінансування послуги. Зміни стосуються деяких Поморських міст у Польщі. Зокрема, це такі міста:
- Гданськ;
- Гдиня;
- Сопот;
- Вейгерово.
Раніше ми розповідали, хто має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті України.
Також ми писали, кому з українських біженців можна отримати додаткові пільги.