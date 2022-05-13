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Нові правила в Польщі: що зміниться для українців зовсім скоро

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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13 травня, 10:20
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Зміни стосуються в основному працевлаштування українців та вивчення польської мови
Українці матимуть можливості для самореалізації в Польщі
Українці матимуть можливості для самореалізації в Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польща розробила план інтеграції та працевлаштування біженців з України, згідно з яким роботодавців стимулюватимуть створювати робочі місця для наших громадян, також українцям дозволять переїхати туди, де є робота та вивчити польську мову.

Про це повідомляє агентство із працевлаштування Gremi Personal.

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Місцева влада в Польщі пропонує розробити програми фінансової підтримки підприємств, аби ті створювали нові робочі місця, а також постійний моніторинг попиту на роботу в різних галузях.

Також на слуху в Польщі створення програми масового та швидкого вивчення польської мови для громадян України, які бажають працювати. Адже її незнання є на заваді пошуку кваліфікованої роботи.

За даними уповноваженого уряду у справах біженців з України Павла Шефернакера, 100 тис. працездатних українців влаштувалися на роботу в Польщі, а це кожен четвертий із тих, хто отримав PESEL (ідентифікаційний номер, який дає право на роботу в Польщі за спецзаконом, ухваленим для біженців).

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В Польщі скасували раніше безкоштовну послугу

З 1 травня українцям потрібно купувати квитки на громадський транспорт в Польщі.

Пояснили це тим, що місцеві бюджети не мають достатньо грошей для фінансування послуги. Зміни стосуються деяких Поморських міст у Польщі. Зокрема, це такі міста:

  • Гданськ;
  • Гдиня;
  • Сопот;
  • Вейгерово.

Раніше ми розповідали, хто має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті України.

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Також ми писали, кому з українських біженців можна отримати додаткові пільги.

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