Новий додаток для Ощадбанку розробляє російська компанія. Що відомо?

У групи компаній OpenWay є офіси в різних країнах і багато дочірніх підрозділів, а керують ними російські менеджери

Систему дистанційного банківського обслуговування OpenWay WAY 4 використовують банки по всьому світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Державний Ощадбанк збирається випустити оновлений додаток для інтернет-банкінгу. Виявилося, що розробляє додаток компанія OpenWay, яка має російське коріння.

Про це повідомляє "Бабель".

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"Співпрацю з компанією OpenWay Technologies Ltd (Кіпр) Ощадбанк розпочав у 2010 році, уклавши договір на придбання програмного забезпечення WAY4 для побудови власного процесингового центру. Ця компанія входить до міжнародної європейської групи компаній OpenWay, штаб-квартира якої розміщується в Бельгії", – повідомили у пресслужбі банку.

Виявилося, що група компаній OpenWay дійсно має офіси в різних країнах і багато дочірніх підрозділів. Навіть більше, вже багато років компанією керують російські топменеджери, а головний технологічний центр компанії був у Санкт-Петербурзі. Розробкою програми для Ощадбанку, за даними джерела "Бабеля", займається саме цей офіс.

Зазначимо, що систему дистанційного банківського обслуговування OpenWay WAY 4 використовують банки по всьому світу. Серед них Raiffeisen Bank International, Банк Астани, Альфа-Банк у Білорусі та найбільший російський Сбербанк Росії. А для українського Ощадбанку OpenWay у 2013 році запровадила систему багатоканального обслуговування, у 2017-му – додаток "ОщадPay" за технологією NFC.

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У 2014 році, коли Росія анексувала Крим, платіжні системи Visa та MasterCard припинили обслуговувати карти низки російських банків. Тоді РФ вирішила створити свою платіжну систему. А за даними росЗМІ, саме "Опенвей Сервіс" стала переможцем тендеру.

Нагадаємо:

У чотирьох держбанках зберігається 60% вкладів українців, вони ж видали майже 40% усіх кредитів у країні.

Держава вважається менш ефективним власником, ніж бізнес, тому Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та Укрексімбанк уже не перший рік перебувають у приватизаційних списках.

Щоб до Ощадбанку міг зайти приватний капітал, його роблять учасником ФГВФО. Тобто всі нові депозити в цьому банку гарантуватимуться лише в межах 200 тис. гривень, а не в 100-відсотковому обсязі, як було раніше.

Ми повідомляли, що за перші п'ять місяців 2021 року державні ПриватБанк та Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України. До п'ятірки також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ та Універсал Банк.

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