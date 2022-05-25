Нова цинічна схема: як шахраї заробляють на горі людей

Розповідаємо, якою схемою користуються шахраї, щоб нажитися на родинах полонених військовослужбовців

Шахраї пропонують "визволити" військових з полону за гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні шахраї вигадують нові й нові схеми, за допомогою яких виманюють з людей персональні дані та гроші. А тепер вони наживаються на родинах військовослужбовців, які потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими.

Про небезпечну схему попередили у Генеральному штабі Збройних сил України.

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У чому суть схеми

Родичам військовослужбовців ЗСУ почали дзвонити невідомі з підозрілих номерів, а також надсилати повідомлення. За гроші вони пропонують дати інформацію про людину, яка в полоні.

"Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду "надати інформацію" про військового та "сприяти визволенню з полону", – йдеться у повідомленні.

Крім того, зловмисники випитують у людей інформацію, прикриваючись уточненням даних.

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Однак у Генштабі наголошують, що ні представники ЗСУ, ні будь-які інші органи військового управління чи державні установи не збирають грошей з родин полонених чи зниклих безвісти. Крім того, визволення з полону не відбувається через викуп.

"Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається", – наголосили у пресслужбі.

Як іще наживаються під час війни

"Сьогодні" вже писали про схеми, які вигадали під час війни. Зокрема, є види афер, спрямовані на добрі почуття українців.

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Наприклад, шахраї розміщують фейкові оголошення щодо збирання грошей на лікування дітей, які нібито постраждали під час війни.

Для цього створюють спеціальні фішингові сайти, які імітують справжні сайти благодійних організацій, але замість пожертв вони до нитки обдирають українців.

"Сьогодні" також розповідали про допомогу для сімей добровольців Сил територіальної оборони ЗСУ та членів добровольчих формувань територіальних громад. Для них Кабмін розширив пільги.

"Добровольці Сил територіальної оборони Збройних сил України, члени добровольчих формувань територіальних громад матимуть можливість отримати грошові виплати, що передбачені в разі поранення та інвалідності внаслідок військової агресії РФ проти України, а в разі загибелі – члени їхніх родин отримають одноразову грошову допомогу", – повідомили у Мінветеранів.

Крім того, члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України отримають можливість користуватися пільгами, передбаченими чинним законодавством.

Читайте і про те, що учасники бойових дій і їхні діти мають право на пільги для навчання.