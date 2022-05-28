Злидні, дефіцит та катастрофічно високі ціни: чого чекати українцям вже у липні

Наближення катастрофи стане особливо явною вже у липні, коли у багатьох закінчаться запаси минулого врожаю

Особливо зростання цін стосується зерна / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України катастрофічно впливає не лише на нашу державу, але й загалом на світ. Вже у липні всі відчують неабияке зростання цін на продовольство, зокрема, і на зерно.

Про це під час виступу перед індонезійськими політиками повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Так, зараз найбільша увага прикута до зерна, адже, за словами президента, нині 22 млн тонн знаходяться в українських сховищах – і направити їх на світовий ринок, "де вони необхідні", наразі неможливо.