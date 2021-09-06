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"Нерви потріпає всім": що відбувається з доларом на міжбанку

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
6 вересня, 12:42
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У зв'язку зі святом в Сполучених Штатах статистика торгів може істотно впасти
Долар знову впав у ціні
Долар знову впав у ціні / Фото: уніан, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Долар на міжбанку разом з офіційним курсом, який Національний банк України оприлюднив 6 вересня, знизився в ціні, – до 26,84-26,86.

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Як вважають аналітики Мінфіну, статистика торгів може істотно впасти за рахунок вихідного в США. 6 вересня в Америці відзначають День праці.

"Валютні американські гірки останніх днів на міжбанку потріпали нерви як покупців, так і продавців. Вони частково дезорієнтовані щодо подальшого поводження курсу", – відзначають аналітики.

Що відбувалося з курсом долара на міжбанку протягом місяця. Дані: Мінфін

Як змінювався курс долара

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • За "Індексом БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.
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До речі, що буде з курсом долара найближчим часом, сайту "Сьогодні" розповіли експерти.

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