Деяких українців захистять від колекторів на час війни: кого торкнеться

Лист із пропозицією дещо змінити закон "Про споживче кредитування" НБУ направив Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ

Колекторам заборонять надзвонювати деяким українцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України може заборонити банкам, небанківським фінансовим установам та колекторським компаніям звертатися до військовослужбовців та їхніх сімей щодо погашення боргів.

Про це повідомляє пресс-служба Нацбанку.

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Проект закону діятиме до кінця військового стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення. Захистити від колекторів НБУ планує воїнів ЗСУ, інші військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення.

"Також кредиторам та колекторським компаніям забороняється проводити телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі, надсилати текстові, голосові та інші повідомлення як військовослужбовцям, так і членам їхніх сімей", – йдеться у повідомленні.

Що робити, якщо ви постраждали від мікрофінансової установи

Якщо ви вважаєте, що фінансова установа, яка видала вам мікрозайм грубо порушує ваші права, слід негайно звернутися до Нацбанку України та написати скаргу про порушення договору МФЛ.

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Писати можна на електронну пошту [email protected] або набрати номер гарячої лінії 0 800 505 240.

А скарга про неналежну поведінку колекторів має розглядатися прокуратурою.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що потрібно знати кожному українцю про роботу мікрофінансових організацій. Також ми писали, хто під час дії воєнного стану в Україні та яким чином наживається на українцях.