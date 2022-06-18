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Не тільки доставка: які фінансові послуги надає Нова Пошта

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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18 червня, 10:12
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Розповідаємо, якими послугами можуть користуватися клієнти Нової Пошти для операцій з грошима
Фінансові послуги Нової Пошти
Фінансові послуги Нової Пошти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

Для клієнтів Нової Пошти доступна не лише відправка та отримання посилок, а і певні фінансові послуги.

"Сьогодні" розповідають, що саме пропонує компанія українцям.

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Переказ "Миттєвий"

Фізичні особи можуть переказувати один одному гроші в національній валюті в дуже швидких термінах. Відправити певну суму можна у відділеннях Нової пошти, де надаються фінансові послуги, або ж це можна зробити онлайн за допомогою банківської карти.

Максимальні суми для одного переказу такі:

  • у відділенні – 399 999 грн;
  • онлайн – 29 999 грн.

Вартість такої послуги складає 1,5% від суми, але не менше 15 грн. Комісію має оплатити відправник.

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Якщо відправляти гроші онлайн, то потрібно для верифікації вказати свій номер телефону, а у відділенні у клієнта попросять паспорт. Документ також потрібен для отримання такого відправлення.

Міжнародні перекази

Отримати міжнародний переказ на Новій Пошті можна користуючись платіжною системою Ria, а також отримати і відправити гроші можна через Western Union.

Переказ Ria можна отримати у будь-якому із пунктів ТОВ "НоваПей", що знаходяться у відділеннях Нової пошти, і для цього потрібно діяти за таким алгоритмом:

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  • повідомити касиру контрольний номер переказу;
  • надати документи, що підтверджують особу;
  • отримати переказ після перевірки даних.

Виплата здійснюється тільки в гривні. Деталі щодо умов отримання переказів Ria можна переглянути за посиланням.

А от переказ Western Union на Новій Пошті можна не лише отримати, а і відправити. Для цього потрібно зробити таке:

  • звернутися до будь-якого відділення Нової пошти, де надаються фінансові послуги NovaPay;
  • надати касиру ПІБ, телефон та адресу;
  • показати документи, що посвідчують особу;
  • повідомити дані отримувача, суму переказу та країну, куди підуть кошти;
  • оплатити вартість переказу: зокрема, суму, що переказуєте, та комісію Western Union за послуги (за посиланням можна переглянути тарифи);
  • отримати квитанцію з номером переказу (MTCN) та повідомити його отримувачу.

Усі умови такої послуги дивіться на сайті компанії. Водночас, варто пам'ятати, що під час воєнного стану НБУ оюмежив можливість відправляти гроші з України за кордон.

Зняття грошей з карти

На Новій Пошті можна зняти готівку. Щоб це зробити, потрібно зробити таке:

  • у відділенні Нової пошти попросити касира зняти готівку з банківської картки;
  • показати документ, що посвідчує особу;
  • оплатити суму, яку бажаєте отримати готівкою, та вартість послуги (1,5% від суми, але не менше 15 грн).

Отримати гроші можна тільки в гривні.

Оплата рахунків

Для клієнтів доступна і послуга оплати інтернету, кредитів, штрафів, страховок, навчання чи комунальних послуг тощо. Термін зарахування такої оплати – до 3-х банківських днів.

"При оплаті за реквізитами, комісія за переказ дорівнює 1% та не менше ніж 15 грн. При оплаті послуг за договором, комісія варіюється залежно від умов отримувача",пояснюють на Новій Пошті.

Як відправити чи отримати міжнародний переказ

Раніше "Сьогодні" розповідали, що для українців діють щонайменше 6 сервісів, через які можна надіслати гроші чи отримати їх з-за кордону.

Один з них – Western Union – дозволяє робити і перекази по Україні, і міжнародні. Надсилати гроші можна в доларах, євро та гривні (по Україні). Тарифи залежать від того, в яку країну клієнт робить переказ.

Читайте в нашому матеріалі, які є ще способи відправити чи отримати міжнародний переказ.

Ми також писали все про переваги та недоліки SWIFT та Western Union для здійснення міжнародних переказів, і як переказати гроші з мобільного рахунку на картку.

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SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
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