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Не змогла забрати свої кровні. Чому Ощадбанк відмовився повертати гроші клієнтці

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
8 вересня, 09:43
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Після того, як закінчився термін депозиту, його автоматично продовжили ще на рік, однак вже на інших умовах
Дівчина не змогла забрати свої гроші, які поклала на депозит в Ощадбанку. Колаж: "Сьогодні"
Дівчина не змогла забрати свої гроші, які поклала на депозит в Ощадбанку. Колаж: "Сьогодні"

Клієнтка Ощадбанку не змогла забрати свої гроші в банку, які поклала на депозит.

Про це вона написала на сайті Мінфіну.

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За словами обуреної клієнтки, валютний депозит вона оформила в 2020 році.

"Відсотки за депозитом мізерні (з 3 тис. дол. приблизно 3 дол. на місяць). Цього літа закінчився строк депозиту, його автоматично продовжили ще на рік, але ніхто навіть не подумав повідомити, що відсотки стали зовсім примарними (на ті ж самі 3 тис. – 60 центів)", – поскаржилася вона.

Коли клієнтка хотіла забрати свої гроші – їй відмовили, аргументуючи це тим, що в Ощадбанку розірвання депозитного договору неможливе до закінчення його строку.

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"Чому я не маю права забрати свої кровні? Чому я не маю права розірвати угоду в односторонньому порядку, якщо мені зовсім не подобаються умови депозиту? Адже ви не вважаєте за потрібне інформувати своїх клієнтів про зміну процентної ставки (особливо в бік зниження)" , – написала вона.

Що кажуть в Ощадбанку

На коментар вкладниці представники банку відповіли, що інформація про актуальні депозитні ставки в банку не ховають, вона є у відкритому доступі на офіційному сайті й оновлюється вчасно.

Також вони відзначили, що під час відкриття депозиту укладається договір, який визначає умови взаємодії між клієнтом і банком.

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Нагадаємо, Ощадбанк може отримати 100 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку(ЄБРР). Сам ЄБРР отримає право викупу частки в банку. Тобто така угода – це крок до приватизації Ощадбанку.

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