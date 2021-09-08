Не змогла забрати свої кровні. Чому Ощадбанк відмовився повертати гроші клієнтці

Після того, як закінчився термін депозиту, його автоматично продовжили ще на рік, однак вже на інших умовах

Дівчина не змогла забрати свої гроші, які поклала на депозит в Ощадбанку. Колаж: "Сьогодні"

Клієнтка Ощадбанку не змогла забрати свої гроші в банку, які поклала на депозит.

Про це вона написала на сайті Мінфіну.

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За словами обуреної клієнтки, валютний депозит вона оформила в 2020 році.

"Відсотки за депозитом мізерні (з 3 тис. дол. приблизно 3 дол. на місяць). Цього літа закінчився строк депозиту, його автоматично продовжили ще на рік, але ніхто навіть не подумав повідомити, що відсотки стали зовсім примарними (на ті ж самі 3 тис. – 60 центів)", – поскаржилася вона.

Коли клієнтка хотіла забрати свої гроші – їй відмовили, аргументуючи це тим, що в Ощадбанку розірвання депозитного договору неможливе до закінчення його строку.

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"Чому я не маю права забрати свої кровні? Чому я не маю права розірвати угоду в односторонньому порядку, якщо мені зовсім не подобаються умови депозиту? Адже ви не вважаєте за потрібне інформувати своїх клієнтів про зміну процентної ставки (особливо в бік зниження)" , – написала вона.

Що кажуть в Ощадбанку

На коментар вкладниці представники банку відповіли, що інформація про актуальні депозитні ставки в банку не ховають, вона є у відкритому доступі на офіційному сайті й оновлюється вчасно.

Також вони відзначили, що під час відкриття депозиту укладається договір, який визначає умови взаємодії між клієнтом і банком.

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