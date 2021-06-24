НБУ виставив на аукціон майже 46 тонн виведених із обігу монет

Зазвичай зношені монети утилізуються Нацбанком у міру їх накопичення

Старі монети. Фото: прес-служба НБУ

Національний банк продасть на аукціоні лом виведених з обігу монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок. Загальна вага брухту – близько 45,8 тонн.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Такий обсяг, накопичений за 2020-2021 роки, у зв’язку з вилученням із обігу монет дрібних номіналів", – пишуть в повідомленні.

Нагадаємо, що зношені монети і монети, стосовно яких Національний банк прийняв рішення про вилучення їх із обігу (номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок), утилізуються Національним банком у міру їх накопичення.

Читайте також: Сологуб йде з НБУ – вже погодили дату звільнення

Реклама

"Утилізація монет відбувається на Банкнотно-монетному дворі НБУ шляхом знищення на них мотивів зображень на спеціальному обладнанні, а брухт відчужується під час аукціонів (переважно метал іде на переплавку)", – додають в Нацбанку.

Аукціон відбудеться 30 червня.

Нагадаємо, Нацбанк почав регулювати діяльність небанківських фінансових установ з 1 липня 2020 року. До небанківських фінансових компаній відносяться ломбарди, кредитні спілки, страхові та колекторські компанії, а також багато інших, які мають справу з грошима населення.

Такі зміни передбачені так званим законом про "спліт".