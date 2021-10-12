НБУ встановив новий курс: скільки тепер коштують долар і євро

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 13 жовтня:
|12.10
|13.10
|зміна
|1 долар США
|26,36 грн
|26,35 грн
|-0,01
|1 євро
|30,50 грн
|30,43 грн
|-0,07
Порівняно з курсом 12 жовтня долар подешевшав на 1 копійку, а євро – на 7 копійок.
Що буде з доларом найближчим часом
Як раніше сайту "Сьогодні" розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, перспективи подальшого курсу гривні залежать не від економічних, а від політичних рішень. Якщо цього тижня їх не буде, тренд на зміцнення гривні збережеться.
Далі по темі
А ось президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко не виключає, що до середини жовтня гривня зміцниться в межах 20 копійок, тобто може бути 26,25 грн/долар в готівковому продажі.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.
Також ми писали і про те, відповідно до "Індексу БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.