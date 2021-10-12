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НБУ встановив новий курс: скільки тепер коштують долар і євро

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
12 жовтня, 16:15
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 13 жовтня
Долар упав у ціні
Долар упав у ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 13 жовтня:

12.1013.10зміна
1 долар США26,36 грн 26,35 грн -0,01
1 євро30,50 грн 30,43 грн -0,07

Порівняно з курсом 12 жовтня долар подешевшав на 1 копійку, а євро – на 7 копійок.

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Що буде з доларом найближчим часом

Як раніше сайту "Сьогодні" розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, перспективи подальшого курсу гривні залежать не від економічних, а від політичних рішень. Якщо цього тижня їх не буде, тренд на зміцнення гривні збережеться.

А ось президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко не виключає, що до середини жовтня гривня зміцниться в межах 20 копійок, тобто може бути 26,25 грн/долар в готівковому продажі.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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Також ми писали і про те, відповідно до "Індексу БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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