НБУ встановив новий курс: скільки тепер коштують долар і євро

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 13 жовтня

Долар упав у ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 13 жовтня:

12.10 13.10 зміна 1 долар США 26,36 грн 26,35 грн -0,01 1 євро 30,50 грн 30,43 грн -0,07

Порівняно з курсом 12 жовтня долар подешевшав на 1 копійку, а євро – на 7 копійок.

Реклама

Що буде з доларом найближчим часом

Як раніше сайту "Сьогодні" розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, перспективи подальшого курсу гривні залежать не від економічних, а від політичних рішень. Якщо цього тижня їх не буде, тренд на зміцнення гривні збережеться.

А ось президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко не виключає, що до середини жовтня гривня зміцниться в межах 20 копійок, тобто може бути 26,25 грн/долар в готівковому продажі.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Реклама

Також ми писали і про те, відповідно до "Індексу БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.