НБУ встановив курс долара і євро на 18 жовтня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 18 жовтня

Долар в Україні знову змінився в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 18 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,34 грн;

1 євро – 30,45 грн;

1 злотий – 6,65 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

У порівнянні з попереднім банківським днем, 13 жовтня, долар подешевшав на 1 копійку, а євро впав у ціні на 2 копійки. Злотий і рублі ніяк не змінилися в ціні.

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Що було з курсом долара і євро на міжбанку

13 жовтня долар подорожчав на 3 копійки в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,37/26,4 грн (купівля/продаж).

Євро подорожчав на 9 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,5/30,53 грн (купівля/продаж).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що за "Індексом БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.