НБУ встановив для українців новий курс: скільки коштують долар і євро

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 20 жовтня

Долар знову змінився в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 20 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,27 грн;

1 євро – 30,61 грн;

1 злотий – 6,69 грн;

10 російських рублів – 3,7 грн.

Курс долара знизився на 7 копійок, а євро впав в ціні на 5 копійок. Злотий подешевшав на 2 копійки, а рублі – на 1 копійку.

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Що було з курсом долара і євро на міжбанку

19 жовтня долар подешевшав на 5 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,25/26,27 грн (купівля/продаж).

Євро подорожчав на 9 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,6/30,62 грн (купівля/продаж).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, за "Індексом бігмаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.