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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

НБУ розрахував новий курс – що буде з доларом у перший день листопада

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
1 листопада, 09:30
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 1 листопада
Скільки коштує долар у перший день листопада
Скільки коштує долар у перший день листопада / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 1 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,28 грн;
  • 1 євро – 30,6 грн;
  • 1 злотий – 6,2 грн;
  • 10 російських рублів – 3,71 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара став нижчим на чотири копійки, а євро подорожчав на 1 копійку. Курс злотого знизився на 4 копійки, а російських рублів – на одну.

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Що буде з доларом до кінця року?

Керівник EXANTE Україна Володимир Позній розповів "Сьогодні" свій прогноз щоду курсу долара до кінця 2021 року та про чинники, які на це впливають.

За словами експерта, гривня часто перебуває під посиленим тиском наприкінці року, а невдала сезонність налаштовує на корекційний відкат долара до гривні до 27,12 або вище – до 27,5.

Євро ж може підскочити до 31,7 або навіть до 32,2 грн.

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Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбиралися, що може бути з курсом долара вже у наступному, 2022 році.

А також писали, що гривня недооцінена на 57,7% валюта, а долар має коштувати 11,5 грн.

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