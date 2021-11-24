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НБУ розрахував новий курс: що буде з доларом та євро 25 листопада

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
24 листопада, 16:32
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 25 листопада
НБУ встановив новий курс
НБУ встановив новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 25 листопада:

24.1125.11Зміна
1 долар США26,86 грн 26,93 грн +0,07
1 євро30,24 грн 30,17 грн -0,07

Порівняно з курсом НБУ на середу, 24 листопада, долар подорожчав на 7 копійок, а євро навпаки подешевшав на 7 копійок.

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Що відбувається з доларом на міжбанку

Як розповів керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, на тлі новин про можливе вторгнення РФ в Україну нерезиденти та інвестори активно виходили з українських активів.

За останні два дні портфель ОВДП нерезидентів скоротився на 715 млн. гривень, а з 15 листопада – на 3,8 млрд. гривень. Впали ціни на українські єврооблігації та виросли дефолтні свопи за українським боргом.

"Найближчим часом гривня залишиться під тиском, але темпи падіння знизяться. Ймовірно, на ринку підвищиться волатильність, курс продовжить цілитися на 27 грн за долар", – каже експерт.

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Андрій Шевчишин вважає, що поки що можливі коливання в широкому діапазоні – 26,75-27 грн за долар.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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