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НБУ розрахував новий курс: що буде з доларом 6 листопада

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
3 грудня, 17:05
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 6 грудня
Долар подорожчав на одну копійку
Долар подорожчав на одну копійку / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 6 грудня:

3.126.12Зміна
1 долар США27,29 грн27,30 грн+0,01
1 євро30,94 грн30,82 грн-0,08

Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 3 грудня, долар подорожчав на одну копійку, а євро – на вісім копійок упав.

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Що із курсом?

У Нацбанку пояснили, що на падіння гривні вплинуло напруження на кордоні України. Йдеться про військову загрозу з боку Російської Федерації, яка може планувати чергове вторгнення.

Через можливі загрози інвестори активно виводять прибуток з ОВДП і забирають інвестиції з України.

Гривню послаблює і енергетична галузь, що закуповує закордонне вугілля, що також потребує валютних ресурсів.

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Крім того, експортери зменшили активність на ринку та скоротили виручку, а також завершили сплату квартальних податків.

"Сьогодні" також розбиралися, які фактори вдарять по курсу долара перед новим роком і писали, чи чекати українцям на подальше підвищення вартості кредитів.

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