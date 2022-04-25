НБУ опублікував курс валют на 26 квітня – скільки тепер коштує євро

Коротко про курс валют на вівторок та офіційні розрахунки Національного банку

Курс валют в Україні на 26 квітня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, "Сегодня"

Національний банк України розрахував офіційний курс гривні до євро на 26 квітня.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті НБУ.

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Так, у вівторок, 26 квітня, один євро оцінюватимуть на рівні 31,44 грн. Це на 21 коп. менше, ніж у понеділок – станом на 25 квітня офіційний курс євро був на рівні 31,65 грн.

Останнім часом помітна тенденція до здешевшання європейської валюти. У неділю, 24 квітня, за один євро просили 31,82 грн, і на цій позиції він втримувався кілька днів.

Курс валют

Офіційний курс польського злотого на 26 квітня встановили на рівні 6,77 грн. Фунт стерлінгів оцінюють у 37,29 грн. Чеська крона вартує 1,28 грн, а швейцарський франк – 30,59 грн.

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Китайський юань у вівторок буде тотожний 4,46 грн. А 10 єн можна обміняти на 2,28 грн. Австралійський долар розрахували на рівні 21,01 грн.

Офіційний курс на 26 квітня / Фото: НБУ

Прогнози щодо євро і долара

Експерти зазначають, що євро здає позиції щодо долара – на день це понад 1%. Зміни пов’язують із високою інфляцією, безробіттям і тим, що європейська валюта не так сильно цікавить інвесторів.

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ЄЦБ також не поспішає підвищувати ставки. Французька фінансистка Крістін Лагард (Christine Lagarde) заявила, що це станеться лише після купівлі активів, ймовірно, аж у третьому кварталі.

Водночас долар залишається замороженим на рівні 29,25 грн від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В НБУ його не планують змінювати аж до скасування воєнного стану.

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов підкреслив, що долар залишається надійним способом зберегти заощадження. Нещодавно українці знову отримали можливість купувати валюту. Завдяки цьому рішенню Національного банку, підтримку отримає гривня.

Раніше "Сьогодні" також писали, чому українці масово позбавляються готівкового долара.