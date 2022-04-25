Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

НБУ опублікував курс валют на 26 квітня – скільки тепер коштує євро

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 квітня, 17:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Коротко про курс валют на вівторок та офіційні розрахунки Національного банку
Курс валют в Україні на 26 квітня
Курс валют в Україні на 26 квітня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, "Сегодня"

Національний банк України розрахував офіційний курс гривні до євро на 26 квітня.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті НБУ.

Реклама

Так, у вівторок, 26 квітня, один євро оцінюватимуть на рівні 31,44 грн. Це на 21 коп. менше, ніж у понеділок – станом на 25 квітня офіційний курс євро був на рівні 31,65 грн.

Останнім часом помітна тенденція до здешевшання європейської валюти. У неділю, 24 квітня, за один євро просили 31,82 грн, і на цій позиції він втримувався кілька днів.

Курс валют

Офіційний курс польського злотого на 26 квітня встановили на рівні 6,77 грн. Фунт стерлінгів оцінюють у 37,29 грн. Чеська крона вартує 1,28 грн, а швейцарський франк – 30,59 грн.

Реклама

Китайський юань у вівторок буде тотожний 4,46 грн. А 10 єн можна обміняти на 2,28 грн. Австралійський долар розрахували на рівні 21,01 грн.

Офіційний курс на 26 квітня
Офіційний курс на 26 квітня / Фото: НБУ

Прогнози щодо євро і долара

Експерти зазначають, що євро здає позиції щодо долара – на день це понад 1%. Зміни пов’язують із високою інфляцією, безробіттям і тим, що європейська валюта не так сильно цікавить інвесторів.

Реклама

ЄЦБ також не поспішає підвищувати ставки. Французька фінансистка Крістін Лагард (Christine Lagarde) заявила, що це станеться лише після купівлі активів, ймовірно, аж у третьому кварталі.

Водночас долар залишається замороженим на рівні 29,25 грн від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В НБУ його не планують змінювати аж до скасування воєнного стану.

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов підкреслив, що долар залишається надійним способом зберегти заощадження. Нещодавно українці знову отримали можливість купувати валюту. Завдяки цьому рішенню Національного банку, підтримку отримає гривня.

Раніше "Сьогодні" також писали, чому українці масово позбавляються готівкового долара.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,66 грн/€
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн/$
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Економіка США
Як вам нова обкладинка The Economist?
Воєнний час
Де найвища середня зарплата
1
Дніпропетровська область
25 600 грн
2
Львівська область
24 800 грн
3
Полтавська область
23 400 грн
4
Одеська область
23 000 грн
А що у Києві?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росіяни Росіяни
2 871 (70%)
2
Іранці Іранці
590 (14,4%)
3
Іракці Іракці
230 (5,6%)
4
Афганці Афганці
225 (5,5%)
5
Пакистанці Пакистанці
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Мобілізаційне завдання
Хто може бронювати чоловіків?
Дізнатись
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти