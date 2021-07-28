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У НБУ попередили про нову шахрайську схему: як себе убезпечити

28 липня 2021 15:50

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В НБУ дали кілька порад, як розпізнати шахрайство

/ Фото: НБУ

В Україні шахраї за допомогою сайтів, які намагаються видати себе за систему BankID НБУ, збирають дані користувачів. Щоб себе убезпечити, потрібно звертати увагу на домен (має бути gov.ua).

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Про випадок виявлення подібного шахрайського сайту розповіли в НБУ.

Зловмисники пропонували користувачам залишити на сайті інформацію про платіжні картки та фінансовий номер телефону. Зараз вже цей сайт заблокований.

Як розповіли в НБУ, система BankID і її сайт не вимагають збирання будь-якої інформації від користувачів.

"Для упередження ризиків шахрайства Національний банк просить користувачів бути обачними та ретельно перевіряти інформацію. Зокрема, сторінки в мережі інтернет, які належать НБУ, розміщуються виключно на державному домені gov.ua", – розповіли в НБУ.

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Також нагадаємо, в Мережі з'явилася нова схема шахрайства, розрахована на клієнтів ПриватБанку. Зловмисники зареєстрували сайт p-invest.site з логотипом і айдентикою фінустанови. Українцям пообіцяли 8500 доларів доходу в місяць від інвестицій в національні компанії.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк почав підвищення тарифів на перекази через "Приват24" з 1 грн до 0,5% від суми (не менш трьох і не більше 200 гривень).

А про недавній технічний збій у ПриватБанку дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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