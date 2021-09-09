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Знайти обмінник: як змінилися правила на крипторинку України

Олександр Кульбачний Олександр Кульбачний Редактор розділу Гроші
9 вересня, 15:22
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"Сьогодні" розбирався, коли в Україні запрацюють ліцензовані криптобіржі і де українці зможуть обмінювати біткоїни на гривню
Біткоїн різко подешевшав
Біткоїн різко подешевшав / Фото: Dado Ruvic/Reuters

Прийнятий вчора Верховною Радою у другому читанні законопроєкт про віртуальні активи відкриває шлях до легалізації пунктів обміну криптовалют в Україні. Обіг віртуальних активів буде здійснюватися через пункти обміну, які після вступу в силу змін до Податкового кодексу, будуть узаконені і отримають державну ліцензію постачальників відповідних послуг.
Про це "Сьогодні" розповів член робочої групи з підготовки зазначеного законопроєкту №3637 Дмитро Ніколаєвський.
За його словами, згідно з ухваленим законопроєктом, прямі розрахунки, коли від продавця до покупця переходять віртуальні активи, будуть неможливі. Однак, це не означає, що не можна буде здійснювати купівлю-продаж товарів за допомогою віртуальних активів.


"Покупець буде розраховуватися віртуальними активами, а продавець вже буде отримувати національну грошову одиницю – гривню", – пояснює Ніколаєвський.


За його словами, механізм запрацює, як тільки будуть прийняті зміни до Податкового кодексу, а ліцензовані постачальники послуг створять інфраструктуру для якісного фінансового процесингу з переведення віртуальних активів у гривню на своїх потужностях.


"Це зроблено для того, щоб не було ніяких питань з оподаткуванням, щоб Нацбанк не переживав стосовно кількості грошової маси в обігу, і щоб всі транзакції відбувалися за допомогою національної валюти", – говорить Ніколаєвський.

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Він також додав, що зазначений законопроєкт передбачає впровадження пільгового оподаткування учасників ринку віртуальних активів.


"Оскільки стоїть завдання сформувати галузь і зробити її привабливою, то закладений принцип, що закон вступає в силу одночасно зі змінами до Податкового кодексу, якими передбачається стимулююче, більш привабливе оподаткування, щоб мотивувати учасників ринку", – сказав Ніколаєвський.


До вчорашнього дня у криптовалюти не було певного правового статусу в Україні, тому декларувати її було не потрібно. У Державній податковій службі ще не пояснили, що тепер робити українцям. Прийнятий законопроєкт впорядковує регуляцію ринку віртуальних активів і його учасників. Він регулює правовий статус таких активів і цивільно-правові відносини між фізичними і юридичними особами при їх використанні.

Нагадаємо:

  • 8 вересня парламент легалізував використання віртуальних активів в країні, прийнявши у другому читанні законопроєкт №3637. За законопроєкт, який вже назвали революційним, проголосували 276 народних депутатів.
  • міністр цифровий трансформації Михайло Федоров вчора заявив , що вступ закону в силу дозволить вивести з тіні цифрові активи, щоденний обіг яких, за його даними, становить близько 1 млрд грн.
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Також ми писали про те, що:

  • на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні;
  • недавно біткоїну передрікали обвал ще на 80% , Але ситуація, очевидно, змінилася.
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