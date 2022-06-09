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"Настрій" змінюється щохвилини – що відбувається з доларом в обмінниках

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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9 червня, 17:55
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Розповідаємо, що відбувається з доларом в обмінних пунктах України 9 червня
Долар в обмінниках опустився нижче за банківський курс
Долар в обмінниках опустився нижче за банківський курс / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Курс долара в українських обмінниках пережив різкий спад, а згодом стабілізувався на колишньому рівні.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Мінфін".

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У четвер, 9 червня, середній курс продажу американської валюти опускався до 35,26 грн/дол, а надвечір закріпився на рівні 35,3 грн/дол.

Цікаво, що середній курс в обмінниках навіть дещо нижчий, ніж середній курс у банківських установах, який становить 35,5 грн/дол.

Ситуація за добу виглядає так:

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Графік курсу долара в обмінниках 9 червня
Графік курсу долара в обмінниках 9 червня / Фото: minfin.com.ua

Найнижчий курс продажу серед пропозицій в обмінних пунктах – 35,15 грн/дол, а найвищий – 35,55 грн/дол.

Що відбувається на валютному ринку?

За даними НБУ, міжнародні резерви на початок поточного місяця становили 25,10 млрд доларів США, розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

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Протягом травня вони скоротилися на 1,85 млрд доларів, насамперед – через продаж валют на міжбанківському валютному ринку, що частково було компенсовано фінансуванням від міжнародних партнерів.

Валютні надходження на користь уряду України становили 1,66 млрд доларів, а негативне сальдо активних операцій Нацбанку на міжбанку – 3,35 млрд. доларів.

"Цей показник зростає з початку бойових дій між Росією та Україною. Регулятор прагнув забезпечити стабільність курсу гривні та не допустити її стрімкої девальвації, як це траплялося у 2015 році", – розповідає експерт.

Мінфін України провів аукціон із розміщення "військових" ОВДП, до держбюджету було залучено 810 млн грн – це більш ніж "скромний" результат на тлі минулих розміщень. Інвестори не готові вкладати кошти за такої низької прибутковості цих паперів після рішення НБУ підняти облікову ставку до 25% річних.

"Очевидно, що у такій ситуації наступні аукціони принесуть ще менше коштів. Випуск "військових" бондів – одне з основних джерел фінансування видатків держбюджету. НБУ буде змушений збільшити обсяги емісії гривні, що негативно позначиться на її курсі до іноземних валют", – наголошує Гойлов.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США опустилася нижче за рівень 35,5 грн, а євро ослаб до позначки 37,5 грн. Зростання пропозиції долара США та євро з боку комерційних банків сприятливо впливає на курс української національної валюти.

"Сегодня" раніше писали, чому НБУ доведеться "зсунути" офіційний курс долара та розповідали, яку заміну долару та євро знайшли в Україні.

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