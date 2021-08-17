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Напруга зростає: що буде з курсом долара на міжбанку

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
17 серпня, 11:56
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Продавці валюти на міжбанківському ринку чекають дій Національного банку України
Долар дешевшає
Долар дешевшає / Фото: уніан, REUTERS/Dado Ruvic

Долар 17 серпня після зниження по офіційним курсом впав на міжбанку до 26,68-26,7 грн. Незважаючи на сезон літнього затишшя, напруга на валютному ринку зростає. Пропозиція перевищує попит і котирування падають, при цьому деякі продавці валюти чекають дій Національного банку, пояснили аналітики Minfin.

"Сьогодні головна інтрига валютного ринку – чи продовжить Нацбанк активно працювати на міжбанку і грати покупками на подальше зростання курсу... На нашу думку, в найближчі дні триватимуть спроби повернути котирування до рівнів близько 26,9-27 гривень з метою полегшення проходження бюджетного періоду великим експортерам і держкомпаніям", – вважають експерти.

Як змінився курс долара на міжбанку за місяць

Прогноз на сьогодні

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Котирування міжбанку, за розрахунками Minfin, будуть в межах 26,65-26,9 грн/дол. і 31,25-31,60 грн/євро.

Готівковий курс очікується таким:

  • Долар : 26,6-26,9 грн в банках і обмінниках фінкомпаній;
  • Євро : 31,2-31,85 грн в банках, 31,25-31,6 – в обмінниках фінкомпаній.

Нагадаємо, раніше ми розібралися, чого чекати від курсу долара до 30-річчя Незалежності.

Українці тим часом почали скуповувати готівкову валюту, хоча ще два тижні тому її продавали.

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А думку ще одного аналітика про довгострокові тенденції курсу гривні дізнавайтеся з сюжету:

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