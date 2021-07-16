Готівки стало більше. На кожного українця припадає по 71 купюрі та 176 монет

Деякі монети вже перестали бути платіжним засобом, ще частина банкнотно-монетного ряду – в процесі виходу з обігу

Дрібні купюри скоро замінять монетами / Фото: Getty Images, прес-центр НБУ

В Україні, як і в усьому світі, за час карантину зросла кількість готівки. У порівнянні з початком року їхня кількість в обігу в нашій країні збільшилася на 4,8%. На початок липня на одного українця припадало по 71 банкноті та по 176 монет. Найбільше в зверненні:

банкнот номіналом 200 гривень (24,4%);

монет – номіналом 10 копійок (29%), при цьому в обігу залишилося чимало монет, які вже перестали бути платіжним засобом, а золотисті монети в 1 гривню поступово виводяться з обігу.

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Монеты в обігу / Фото: НБУ

Про це свідчать результати дослідження, яке провів Національний банк України (НБУ).

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"В обігу залишається 452,1 млн шт. золотистих одногривневих монет. Вони поки є дійсним платіжним засобом, ними можна вільно розплатитися, але поступово НБУ виводить їх з обігу. Тобто ті золотисті одногривневі монети, які під час інкасації потрапляють в банки, які не повертаються назад в обіг... Їхнє місце займатимуть сріблясті монети", – зазначили в Нацбанку.

В цілому в Україні в готівковому обігу за станом на 1 липня перебувало 585,2 млрд гривень:

2,9 млрд банкнот на загальну суму 581,1 млрд гривень;

13,7 млрд монет на 3,9 млрд гривень.

Нагадаємо, рані в НБУ вирішили замінити деякі монети через масові скарг українців на їх дизайн.

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А про те, які монети минулих років можуть збагатитися, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":