Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Вагнергейт 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

"Нагріли" пенсіонера на комуналці? Чому Ощадбанк звинуватили у шахрайстві

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
5 грудня, 08:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пенсіонер розповів, як через співробітників Ощадбанку отримав величезну заборгованість із комуналки
Клієнт звинуватив банк у шахрайстві з комунальними платежами
Клієнт звинуватив банк у шахрайстві з комунальними платежами / Фото: Колаж: Сьогодні

Пенсіонер звинуватив Ощадбанк у шахрайстві з комунальними платежами та заявив, що через співробітників банку у нього утворилися неіснуючі борги з комуналки.

Про це літній чоловік написав на спеціальному сайті "Мінфін".

Реклама

За словами клієнта, він непрацездатний пенсіонер та оплачував комунальні послуги дистанційно – через мобільний застосунок "Ощад 24/7" і три роки тому його позбавили житлової субсидії.

Чоловік вважає, що причина в тому, що Ощадбанк не передав у платіжних документах показання лічильників гарячої води і внаслідок цього утворилася багатотисячна заборгованість.

"Цього року позбавлений житлової субсидії через заборгованість перед Управляючою компанією на суму 1248,20 грн. через непередачу їй Ощадбанком моїх щомісячних платежів", – пише пенсіонер.

Після цього чоловік зробив запит про причини відсутності платежів та в Ощадбанку заявили, що не отримували його платежів упродовж 2 років до 2019 року.

Реклама

"Хоча у мене є всі оплачені та підтверджені самим Ощадбанком квитанції за останні чотири роки. Тобто Ощадбанк пограбував свого клієнта-пенсіонера", – йдеться у відгуку.

Що відповіли у Ощадбанку?

Співробітники банку відреагували на відкликання та у коментарях до нього написали, що вся інформація, яка вказується при проведенні платежу (призначення платежу, показники тощо) передається організації-одержувачу.

Однак це ніяк не звільняє від відповідальності за своєчасну та правильну передачу показників самого користувача комунальними послугами

Клієнту рекомендували надати комунальній організації квитанції про оплату відповідних послуг та запевнили, що банк завжди передає інформацію щодо зазначених реквізитів.

Реклама

Раніше ми писали, що у Ощадбанку з'явився новий мобільний додаток, яке має повністю замінити "Ощад 24/7".

"Сьогодні" також розповідали, як знімати гроші без комісії не лише у рідних банкоматах Ощадбанку.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Керівник проекту "Гроші" Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,79
30,69
29,79
19,57
30,98
29,85
28,75
19,26
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
33,79
30,79
30,17
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
18,98
36,97
30,87
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти