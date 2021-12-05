"Нагріли" пенсіонера на комуналці? Чому Ощадбанк звинуватили у шахрайстві

Пенсіонер розповів, як через співробітників Ощадбанку отримав величезну заборгованість із комуналки

Клієнт звинуватив банк у шахрайстві з комунальними платежами / Фото: Колаж: Сьогодні

Пенсіонер звинуватив Ощадбанк у шахрайстві з комунальними платежами та заявив, що через співробітників банку у нього утворилися неіснуючі борги з комуналки.

Про це літній чоловік написав на спеціальному сайті "Мінфін".

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За словами клієнта, він непрацездатний пенсіонер та оплачував комунальні послуги дистанційно – через мобільний застосунок "Ощад 24/7" і три роки тому його позбавили житлової субсидії.

Чоловік вважає, що причина в тому, що Ощадбанк не передав у платіжних документах показання лічильників гарячої води і внаслідок цього утворилася багатотисячна заборгованість.

"Цього року позбавлений житлової субсидії через заборгованість перед Управляючою компанією на суму 1248,20 грн. через непередачу їй Ощадбанком моїх щомісячних платежів", – пише пенсіонер.

Після цього чоловік зробив запит про причини відсутності платежів та в Ощадбанку заявили, що не отримували його платежів упродовж 2 років до 2019 року.

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"Хоча у мене є всі оплачені та підтверджені самим Ощадбанком квитанції за останні чотири роки. Тобто Ощадбанк пограбував свого клієнта-пенсіонера", – йдеться у відгуку.

Що відповіли у Ощадбанку?

Співробітники банку відреагували на відкликання та у коментарях до нього написали, що вся інформація, яка вказується при проведенні платежу (призначення платежу, показники тощо) передається організації-одержувачу.

Однак це ніяк не звільняє від відповідальності за своєчасну та правильну передачу показників самого користувача комунальними послугами

Клієнту рекомендували надати комунальній організації квитанції про оплату відповідних послуг та запевнили, що банк завжди передає інформацію щодо зазначених реквізитів.

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Раніше ми писали, що у Ощадбанку з'явився новий мобільний додаток, яке має повністю замінити "Ощад 24/7".

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