Нацбанк підняв долар і опустив євро нижче психологічної межі: офіційний курс валют

Нацбанк підняв долар і опустив євро нижче психологічної межі / Фото: Pixabay
Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 11 червня:
|11.06
|11.06
|зміна
|1 долар США
|27,09 грн
|27,11 грн
|+ 0,02
|1 євро
|33,02 грн
|32,99 грн
|- 0,03
Порівняно зі значеннями 10 червня курс долара зріс на 2 копійки після падіння на 9 копійок попереднього банківського дня. "Зелений" залишився на мінімумі з 14 липня 2020 року, тобто майже за 11 місяців. За тиждень – з 4 по 11 червня – гривня зміцніла щодо американської валюти на 23 копійки.
Курс євро, навпаки, знизився і пробив психологічну межу. Євровалюта просіла на 3 копійки після падіння на 9 копійок днем раніше.
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- Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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