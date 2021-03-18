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Нацбанк оновив курс долара і євро: скільки тепер коштує валюта

18 березня, 16:24

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 19 березня

На п'ятницю, 19 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

18.0319.03Зміна
1 долар США27,70 грн27,68 грн - 0,02
1 євро32,99 грн32,98 грн - 0,01
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Порівняно зі значеннями 18 березня долар подешевшав на дві копійки після зростання курсу на п'ять копійок попереднього банківського дня.

За останній тиждень, з 12 по 19 березня, гривня зміцнилася проти американської валюти на сім копійок. При цьому експерти не виключають зростання курсу долара.

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Курс євро на 19 березня знизився на копійку і опустився ще трохи нижче психологічної позначки в 33 гривні.

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  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року- вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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Джерело: Сьогодні

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