Нацбанк оновив курс долара і євро: скільки тепер коштує валюта

На п'ятницю, 19 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|18.03
|19.03
|Зміна
|1 долар США
|27,70 грн
|27,68 грн
|- 0,02
|1 євро
|32,99 грн
|32,98 грн
|- 0,01
Порівняно зі значеннями 18 березня долар подешевшав на дві копійки після зростання курсу на п'ять копійок попереднього банківського дня.
За останній тиждень, з 12 по 19 березня, гривня зміцнилася проти американської валюти на сім копійок. При цьому експерти не виключають зростання курсу долара.
Курс євро на 19 березня знизився на копійку і опустився ще трохи нижче психологічної позначки в 33 гривні.
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- Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року- вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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