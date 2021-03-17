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"Нацбанк нічого не може зробити": економіст пояснив дорожнечу кредитів в Україні

17 березня, 10:52

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

Економіка нашої країни занадто сильно залежить від зовнішніх факторів

Реальні ставки за кредитами в Україні часто перевищують 100% річних. Говорячи про причини такої дорожнечі, економісти зазвичай насамперед згадують про високу інфляцію, пише сайт "Сьогодні".

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Звичайно, в останні роки інфляція знизилася і ще сповільниться. Але експерти вважають, що сировинний характер української економіки не гарантує, що така ситуація буде зберігатися досить довго. І Національний банк тут безсилий.

"Наша економіка дуже залежна від експорту сировини, і в такій ситуації Нацбанк практично не може впливати на рівень інфляції. Якщо на зовнішніх ринках зростає ціна на аграрну продукцію, як це відбувається зараз, на українському ринку ця продукція теж дорожчає. Зростає ціна на пальне – це теж відбивається на цінах всередині країни. Тобто, якщо сировинна економіка, інфляційні стрибки та девальвація можуть відбуватися дуже несподівано. Може 5-7 років бути все стабільно, а потім – знову обвалення. А якщо інфляція або ризик інфляції високий, відсотки за кредитами теж будуть високими, вони мають перевищувати інфляцію. І Нацбанк нічого з цим зробити не може", – говорить економічний експерт Борис Кушнірук.

Детальніше про кредитні ставки читайте на сайті "Сьогодні" в спеціальному матеріалі – Чому у банків грабіжницькі відсотки за кредитами і коли вони знизяться.

До слова, іноді українцям можуть "нав'язати" кредит без їхнього відома. Як так відбувається і що робити? Дивіться в сюжеті:

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інфляція економіка девальвація кредити проценти ставка Борис Кушнірук

Джерело: Сьогодні

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