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На міжбанку гряде момент істини: чи обвалиться долар ще сильніше

15 червня 2021 14:45

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк намагається утримати долар від занадто сильного просідання, але гривня виявилася міцнішою, ніж очікувалося

Долар намагається закріпитися нижче 27 гривень

Долар намагається закріпитися нижче 27 гривень / Фото: Сьогодні

Курс долара після падіння нижче психологічної позначки продовжив знижуватися на міжбанку. До 14:00 котирування встановилися на рівні 26,91 грн/дол. в купівлі і 26,93 грн/дол. у продажу.

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Як відзначають аналітики Minfin, Нацбанк продовжує залишатися на ринку і викуповувати долари по 26,91 грн. Така поведінка регулятора забезпечила відносну рівновагу попиту і пропозиції інвалюти.

При цьому від сьогоднішніх торгів залежатиме курс найближчим часом, міжбанк фактично чекає моменту істини.

"Психологічно ринок поки налаштований на подальше зміцнення гривні. Від сьогоднішнього тренду багато в чому залежить доля долара на найближчий час. Якщо курс не повернеться до рівнів у 27 грн, значить, піде до мети в 26,8 грн вже до кінця цього тижня. Якщо ж НБУ і частина продавців зможуть відстояти рівень в 27 грн – курс поки буде в загальному коридорі 26,90-27,1 грн до кінця червня", – зазначають експерти.

Курс долара на міжбанку 15 червня

Крім того, сьогодні пройде традиційне вівторкове розміщення облігацій внутрішньої позики. Якщо інвестори продемонструють цікавість до українських паперів, це зміцнить гривню ще сильніше.

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"Ринок очікує сьогодні значної суми залучення Мінфіном через розміщення ОВДП. Значна частина продажу валюти пов'язана саме з аукціоном з держоблігацій. Зміцнення гривні зараз може трохи стримати зростання інфляції", – додали експерти Finstop.

Нагадаємо, аналітики при цьому не виключають швидкого розвороту курсу долара. Андрій Гойлов з Roboforex пояснює такі ризики провальною зовнішньою торгівлею – негативне сальдо становить 1,07 млрд доларів.

Однак у бюджетній декларації на три роки, яку підготували в Кабміні, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:


Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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