На чорному ринку зміни: що зараз відбувається з курсом долара

Розповідаємо, скільки коштує долар у спекулянтів 23 червня

Скільки коштує долар 23 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

23 червня долар продовжив падати. За день валюта у продажі подешевшала на 4 копійки, ледь не зрівнявшись із курсом купівлі.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

Реклама

Зокрема, оновлені дані станом на ранок четверга, 23 червня, показують, що середній курс продажу долара становить 35,31 грн (22 червня – 35,35 грн), а купівлі – 35,2 грн (не змінився).

Динаміка курсу долара 23 червня / Фото: скріншот

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти, – 35,22 грн/дол., а найвищий – 35,55 грн/дол.

Реклама

Чого чекати від курсу найближчим часом?

Як розповів раніше в коментарі "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Кущ, до курсу, який є наразі, у найближчі півроку може додатися ще 15% – девальвація. Восени стрибок курсу до 40 грн/дол. Кущ вважає абсолютно реальним.

І згодом гривня навряд чи зміцниться вище за 30 грн/дол. – за словами економіста, це фактично неможливо.

"Мало того, що це неможливо, це ще й небажано. Тому що відновлення економіки – це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація", – пояснює Кущ.

Раніше ми розповідали, чому гривню чекає неминуче падіння, а також яку заміну долару та євро знайшли в Україні.