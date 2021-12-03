Шахраї увігнали пенсіонерку у борги: як клієнтка ПриватБанку втратила 62 тис. грн

Все почалось з того, що у жінки вкрали телефон, у чохлі якого була карта ПриватБанку

Шахраї кредитні гроші використали для своїх потреб / Фото: Колаж: Сьогодні

Пенсіонерка поскаржилась, що шахраї вкрали з її карти ПриватБанку 62 тисячі гривень, а у банку не змогли їй допомогти.

Про це вона написала на сайті Мінфіну.

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Все почалось з того, що у жінки вкрали телефон, у чохлі якого була карта ПриватБанку. Шахраї одразу відкрили кредитний ліміт на 32 тисячі гривень та зняли ці гроші.

"Подзвонила на гарячу лінію банку, щоб заблокувати, хлопчик запевнив, що зламати у них не вийде, і заблокував тільки пенсійну карту, яка була в чохлі телефону", – написала жінка.

Проте, на цьому історія не закінчилась. Виявилось, що пізніше шахраї взяли кредит ще і на кредитну карту. Вони здійснили онлайн-покупки в інтернеті на суму 30 тисяч гривень.

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Коли жінка знову звернулась до банку, то, за її словами, там розвели руками, а тим часом відсотки за кредит нараховуються. Банк нічим допомогти не може, тільки нараховує відсотки, Загалом пенсіонерку обікрали на 62 тисяч тисяч

Що кажуть у банку?

У банку заявили, що шахраї не могли отримати мобільний додаток Приват24 та вкрасти гроші маючи лише одну карту.

"Маючи лише фінансовий номер здійснити вхід в акаунт немає змоги, адже необхідно знати також пароль від акаунту або ж ПІН код картки(для відновлення доступу), що відомі лише клієнту власнику картки", – пояснили співробітники банку у коментарях під дописом.

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Пенсіонерці написали у приватні повідомлення, щоб уточнити всі обставини та допомогти у боротьбі із шахраями.

Не перший випадок

З одним із клієнтів ПриватБанку, також, трапилась неприємна історія з шахраями. А співробітники банку не змогли йому допомогти, бо злочинці крали "дозволену суму".

Злодії зробили аж 43 транзакції, здебільшого, на суму, яка не перевищує 155 грн, тож такі списання оскарженню не підлягають. А три операції, на більші суми, намагаються оскаржити.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що аферисти створили фейкові сайти різних банків та крадуть через них гроші українців.

Ми також писали, що ПриватБанк викрив чергову схему шахраїв та попередив українців про її небезпеку.