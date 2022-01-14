Monobank раптово закрив картку клієнта: чому банк несподівано відмовив у обслуговуванні

Українець заявив, що більше не нікому радитиме цей банк

За що Monobank може викреслити вас з числа клієнтів / Фото: Колаж: Сьогодні

Monobank відмовив в обслуговуванні українцю, який був клієнтом банку близько двох років.

Про це користувач написав відгук на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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За словами автора відгуку, він часто втрачав свої мобільні телефони, а також банківські картки і одного дня йому надійшло повідомлення про те, що Monobank відмовляється його обслуговувати.

"В один прекрасний день ні з того ні з чого мені приходить смс, що я не є більше клієнтом банку. Виявляється, через те, що я часто змінюю карти з урахуванням того, що я жодного разу не брав у них кредит, а тільки приносив прибуток банку і жодних проблем у мене в житті з ними не було", – йдеться у відгуку.

Також чоловіка обурило те, що йому доведеться писати заяву та витрачати час, щоб залишок грошей не зник з його рахунку. Після цього колишній клієнт Monobank заявив, що більше не радить цю фінустанову нікому зі своїх знайомих.

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Monobank відповів, що йому шкода, що склалася така ситуація і заявив, що на основі інформації з різних джерел має право ухвалити рішення про закриття карткового рахунку та відмови у подальшому обслуговуванні.

Пластикові карти "єПідтримка" та Monobank

З 11 січня Monobank почав випускати пластикові картки для отримання бонусу за вакцинацію від коронавірусу. Раніше так звану тисячу Зеленського можна було отримати лише на віртуальну картку.

Співзасновник банку Олег Гороховський зазначив, що випуск картки абсолютно безкоштовний, однак доведеться сплатити доставку "Новою поштою" на обране вами відділення.

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Замовити випуск картки можна за допомогою мобільного додатка Monobank.

Раніше ми також писали, як збільшити кредитний ліміт на картах популярних банків і розповідали, що у мережі з'явився шахрайський підробний сайт Monobank.