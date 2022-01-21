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Monobank блокує картки і не дає забрати гроші – що відбувається

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 січня, 09:22
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Відразу кілька клієнтів поскаржилися на Monobank та розповіли свої історії з раптовою відмовою в обслуговуванні
На Monobank поскаржилися одразу кілька клієнтів
На Monobank поскаржилися одразу кілька клієнтів / Фото: Колаж: Сьогодні

Відразу кілька клієнтів Monobank поскаржилися, що банк відмовив їм у обслуговуванні і не дає забрати з рахунку великі суми грошей.

Про це вони написали відгуки на спеціальному сайті "Мінфін".

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Перший чоловік розповідає що на його карті було 83 тисячі гривень, коли Monobank заблокував його карту і відмовив в обслуговуванні в односторонньому порядку.

В установі клієнту відповіли, що банк залишає за собою право розірвати договір в односторонньому порядку, але як бути з грошима.

За словами розгніваного українця, він написав уже шість заяв, які й досі розглядають.

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"Жодної конкретики, склалося враження що вони нічого не роблять! І ніхто не збирається повертати мої особисті кошти", – йдеться у відгуку.

У другого клієнта ситуація схожа, на картці заблокованими виявилися 68 тисяч гривень при цьому він обслуговувався в цьому банку два роки.

Чоловік пише, що у нього не було жодних проблем із кредитною історією і навіть зберігалися заощадження на депозиті в Monobank.

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"Було дуже прикро і неприємно, відчув себе якимось покидьком об якого витерли ноги. Ставлення, наче я терорист якийсь", – розповідає клієнт.

Йому, як у попередньому випадку, сказали писати заяви, проте за тиждень питання щодо повернення коштів так і не вирішили.

У Monobank поки що не відповіли на ці скарги, проте раніше банк зазначав, що має право відмовити в обслуговуванні клієнту в односторонньому порядку.

В Україні проводиться фінмоніторинг

Через проведення у країні посиленого фінмоніторингу картки деяких українців можуть бути заблоковані банком, якщо він визнає якісь операції підозрілими.

Це стосується всіх українських банків, а ось підозрілими вони можуть вважати навіть кілька транзакцій по 5 тис. грн з однієї карти поспіль.

Також, згідно із законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", під особливий контроль потрапляють анонімні перекази, операції з готівкою та нетиповими для клієнта сумами.

"Сьогодні" також писали про найпопулярніші схеми банківських шахраїв і розповідали, як збільшити кредитний ліміт на картах найпопулярніших банків.

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