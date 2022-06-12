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Можуть довести до інфаркту: шахраї придумали нову цинічну схему (відео)

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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12 червня, 16:15
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Правоохоронці викрили нову схему, за якою зловмисники наживались на українцях під час війни
Зловмисники грають на емоціях українців та видурюють шалені суми
Зловмисники грають на емоціях українців та видурюють шалені суми / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Запорізькій області правоохоронці викрили групу злочинців, які наживалися на родичах та близьких воїнів Збройних сил України.

За інформацією Служби безпеки, шахраї телефонували рідним українських військовослужбовців та повідомляли, що ті нібито в полоні.

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Зловмисники одразу пропонували свої "послуги", обіцяючи за гроші допомогти визволити рідних з полону. Встановили навіть таксу на різні види псевдопослуг:

  • телефонна розмова з полоненим – від 10 до 50 тис. грн;
  • визволення з полону – від 50 до 200 тис. грн;
  • перевезення тіла загиблого – до 10 тис. грн.

Після цинічної брехні рідним військових, аферисти просили передоплату за послугу. Щойно гроші надходили на рахунок, переставали виходити на зв’язок.

Організатори схеми

Співробітники СБУ встановили, що одним з організаторів злочинної схеми є чоловік, який уже притягувався до відповідальності й нещодавно вийшов із тюрми. Наразі він перебуває в тимчасово окупованому Маріуполі.

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У Запоріжжі в афериста була спільниця, яку вже затримали спецпризначенці СБУ. Під час обшуку у неї знайшли техніку з доказами, банківські картки та 250 тис. грн готівкою. Відповідно до законодавства, за шахрайство їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Подібні схеми, на жаль, не рідкісні. Якщо вам чи вашим знайомим зателефонували з таким повідомленням невідомі та запропонували якусь послугу за гроші, зверніться до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених.

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Працювали за гроші Кремля

Нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали трьох громадян у Київській області, які працювали на спецслужби Росії за гроші. Вони допомагали ворогу переправляти гроші в Україну через підсанкційні платіжні системи.

Кривавими грошима платили ворожій агентурі за здійснення підривної діяльності проти України. Під час обшуків вдома та в офісах порушників правоохоронці виявили суму, еквівалентну більш ніж 13 млн грн.

Зловмисники створили мережу анонімних сайтів, через які отримували замовлення, продавали та обмінювали електронні гроші з РФ і видавали готівку у власному обміннику. В офісі тих, хто працював на ворожу країну, знайшли техніку й документи з доказами причетності до схеми.

Раніше "Сьогодні" писали, що наприкінці травня екснардепу від Партії регіонів Євгену Балицькому оголосили про підозру за фактом колабораційної діяльності.

Читайте також, як росіяни продовжують мародерствувати в Україні та вивозити крадене зерно і метал через Маріупольський порт.

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