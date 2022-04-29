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Травень почнеться з росту євро – який курс в НБУ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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29 квітня, 17:34
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У Національному банку розрахували офіційний курс валют на 2 травня
Коротко про те, що відбувається з курсом євро в Україні
Коротко про те, що відбувається з курсом євро в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України встановив офіційний курс євро до гривні на понеділок.

Відповідну інформацію опублікували на сайті НБУ.

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Так, станом на 2 травня, євро розраховуватимуть на рівні 30,84 грн. Помітне чергове коливання та зростання валюти на 16 коп. після вихідних.

У неділю, 1 травня, та в останній день квітня євро оцінювали на рівні 30,68 грн. Цей показник зберігався ще й у п’ятницю, 29 квітня.

Водночас впродовж минулого робочого тижня євро здорожчало на 28 копійок. За офіційним курсом НБУ за євро просили 30,96 грн. Перед цим європейська валюта оцінювалась в 31,22 грн та 31,44 грн.

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Курс валют на 2 травня
Курс валют на 2 травня / Фото: НБУ

Курс злотого 2 травня буде на рівні 6,6 грн. Австралійський долар оцінюватимуть на рівні 20,96 грн. Британський фунт стерлінгів можна буде купити за 36,72 грн. Швейцарський франт за 30,12 грн, а чеську крону – за 1,25 грн. Турецьку ліру розрахували на рівні 1,97 грн.

Що відбувається з євро?

Експерти зазначають, що євро здає позиції щодо долара – на день це понад 1%. Зміни пов’язують з високою інфляцією, безробіттям і тим, що європейська валюта не так сильно цікавить інвесторів.

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ЄЦБ також не поспішає підвищувати ставки. Французька фінансистка Крістін Лагард (Christine Lagarde) заявила, що це станеться лише після купівлі активів, ймовірно, аж у третьому кварталі.

Що з доларом?

Долар залишається замороженим на рівні 29,25 грн від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В НБУ його не планують змінювати аж до скасування воєнного стану.

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов підкреслив, що долар залишається надійним способом зберегти заощадження. Нещодавно українці знову отримали можливість купувати валюту. Завдяки цьому рішенню Національного банку, підтримку здобуде гривня.

Попри всі очікування, гривня не девальвувала надто сильно. Експерти зазначають, що цьому сприяє допомога ЄС та США, оперативні дії Національного банку, а також падіння попиту серед українців на валюту.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з курсом рубля у Росії, і розповідали, що чекає готівковий долар найближчим часом.

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