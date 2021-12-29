Найкращий час купувати долар? Що відбувається на валютному ринку в останні дні грудня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 30 грудня

НБУ розрахував новий курс / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 30 грудня:

29.12 30.12 Зміни 1 доллар США 27,22 грн 27,20 грн -0,02 1 евро 30,84 грн 30,77 грн -0,07

Порівняно з курсом на середу, 29 грудня, долар подешевшав на дві копійки, а євро – на на сім копійок.

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На свята радять валюту притримати

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що далекоглядніше для українців не шикувати на свята, а притримати наявну в запасі готівкову валюту.

"З огляду на те, що є ризики загострення геополітичної ситуації з Росією і світові рейтингові агенції вносять цей випадок до ризиків для економіки світу на 2022 рік, населення України у святковий період, найімовірніше, заощаджуватиме", — каже Максим Орищак.

Він також зауважує, що чимало виявиться і тих, хто захоче конвертувати накопичену валюту в гривню для святкування Різдва та Нового року. Це своєю чергою знизить готівку долара, чим можуть скористатися покупці.

Нагадаємо, за прогнозами експертів "Сьогодні", перший квартал 2022 року для українців виявиться непростим. Головні економічні ризики – прискорення інфляції, девальвація гривні та безробіття. А от зарплати зростуть незначно і далеко не у всіх

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