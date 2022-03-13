Ліміти на зняття готівки відрізняються: скільки грошей можна отримати у банкоматах ПриватБанку

У ПриватБанку нагадали про ліміти на зняття готівки з картки під час дії воєнного стану.
Про це написав речник банку Олег Серга.
Правила такі, що клієнт будь-якого банку може зняти в банкоматі ПриватБанку до 100 тис. грн на добу, однак існує і ліміт на одноразову операцію, яку можна проводити раз на 3 години – 20 тис. грн.
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Якщо у вас картка іншого банку, то за раз можна зняти в банкоматі 10 тис. грн, а в касах відділень банку з рахунків та карток ПриватБанку можна отримати готівкою до 100 тис. грн.
Де ще можна зняти готівку?
Попри війну, банкомати постійно наповнюються готівкою і НБУ намагається забезпечити банкнотами всіх, хто цього потребує.
Проте банкомат і каса банку – не єдині джерела зняття готівки. Гроші з рахунку можна отримати на касах:
- супермаркетів: "АТБ-Маркет" (до 6000 грн.), "Сільпо" (до 6000 грн.), "Фора", FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн.), ROSHEN (до 500 грн.), Лоток, Thrash! ("Траш"), "Точка", "Сім23" (до 2000 грн);
- АЗС: ОККО, "Укрнафта", "БРСМ-Нафта", WOG;
- аптек: "Біла ромашка", "Аптека Доброго Дня", АНЦ, "Копійка", "Аптека 9 · 1 · 1", "Аптека оптових цін";
- інших мереж: лінія магазинів EVA (до 2000 грн.).
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