Ліміти на зняття готівки відрізняються: скільки грошей можна отримати у банкоматах ПриватБанку

Розповідаємо, чим відрізняються обмеження для клієнтів ПриватБанку та резидентів інших банків

Список лімітів на зняття готівки / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У ПриватБанку нагадали про ліміти на зняття готівки з картки під час дії воєнного стану.

Про це написав речник банку Олег Серга.

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Правила такі, що клієнт будь-якого банку може зняти в банкоматі ПриватБанку до 100 тис. грн на добу, однак існує і ліміт на одноразову операцію, яку можна проводити раз на 3 години – 20 тис. грн.

Якщо у вас картка іншого банку, то за раз можна зняти в банкоматі 10 тис. грн, а в касах відділень банку з рахунків та карток ПриватБанку можна отримати готівкою до 100 тис. грн.

Де ще можна зняти готівку?

Попри війну, банкомати постійно наповнюються готівкою і НБУ намагається забезпечити банкнотами всіх, хто цього потребує.

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Проте банкомат і каса банку – не єдині джерела зняття готівки. Гроші з рахунку можна отримати на касах:

супермаркетів: "АТБ-Маркет" (до 6000 грн.), "Сільпо" (до 6000 грн.), "Фора", FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн.), ROSHEN (до 500 грн.), Лоток, Thrash! ("Траш"), "Точка", "Сім23" (до 2000 грн);

АЗС: ОККО, "Укрнафта", "БРСМ-Нафта", WOG;

аптек: "Біла ромашка", "Аптека Доброго Дня", АНЦ, "Копійка", "Аптека 9 · 1 · 1", "Аптека оптових цін";

інших мереж: лінія магазинів EVA (до 2000 грн.).

"Сьогодні" також писали, скільки потрібно заплатити, щоб зняти гроші за кордоном, і розповідали, скільки коштує долар у різних банках.