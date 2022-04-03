Курс валют в ПриватБанку, Ощадбанку і Monobank: де найвигідніше обміняти долар та євро

Розповідаємо, який курс валют встановили українські банки і як він відрізняється від курсу НБУ

Банки оновили курс валют / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українські банки оновили курс валют. Вартість долара зазвичай змінюється буквально в межах 1-3 копійки, натомість з євро ситуація інша.

"Сьогодні" розкаже, яка вартість валюти у провідних банках країни.

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Під час воєнного стану, що діє на всій території України з 24 лютого, офіційний курс долара від НБУ зафіксовано на рівні 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Згідно з інформацією онлайн-банкінгу, курс долара (станом на 3 квітня) такий:

ПриватБанк – 29,25/29,59 грн;

Ощадбанк – 29,25/29,70 грн;

Monobank – 29,26/29,99 грн.

Курс євро:

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ПриватБанк – 32,24/32,78 грн;

Ощадбанк – 32,32/32,81 грн;

Monobank – 32,33/33,18 грн.

Курс долара в обмінниках України

У Києві 3 квітня середня вартість купівлі валюти, за даними Мінфіну, – 31,70 грн, продажу – 32,05 грн, у Львові – 31,65/31,74 грн відповідно, у Харкові – 31,65/32,05 грн, в Одесі – 31,80/32,60 грн.

Інфляція близько?

На готівковому валютному ринку євро та долар США відновили зростання щодо гривні. Як розповів в коментарі "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов, це пов'язано з посиленням попиту з боку населення (конвертація заощаджень) та обмеженим надходженням іноземних валют. Цей процес посилюється "прихованою" емісією гривні, що призведе до прискорення інфляції восени цього року.

Натомість курс єврооблігацій України зі строком погашення у 2022 році опускався до позначки 34,5% від номінальної вартості в найбільш критичний момент бойових дій. Згодом цей показник піднявся до рівня 62,0%. Курс єврооблігацій України зі строком погашення у 2033 році досяг позначки 43,0%. Кабмін заявив, що, як і раніше, має намір погашати та обслуговувати ці папери, щоб зберегти право доступу до міжнародного боргового ринку.

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Зауважимо, що у вівторок, 29 березня, на аукціоні Мінфіну України з розміщення "військових" ОВДП до держбюджету вдалося залучити 3,33 млрд грн. Всього з початку поточного місяця до скарбниці надійшло майже 30,00 млрд грн від розміщень "військових" облігацій. Ринок ОВДП, за словами Гойлова, "оживає", що є позитивним сигналом.

Нагадаємо, що уряд в Україні ухвалив рішення, згідно з яким аграріям надаватимуть кредити під 0%. Також збільшено максимальну суму кредиту – до 60 млн грн.

Також ми розповідали, чому українці масово скаржаться на українські банки.