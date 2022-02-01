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Курс страху: долар в Україні падає, а євро росте

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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1 лютого, 17:45
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 2 лютого
Курс валют 2 лютого
Курс валют 2 лютого / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 2 лютого:

1.022.02Зміна
1 долар США28,45 грн 28,31грн -0,14
1 євро31,74 грн 31,88 грн +0,14

Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 1 лютого, курс долара зменшився на 14 копійки, а євро збільшився на 14 копійок.

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Купувати чи продавати?

За словами керівника відділу аналітики ДК Forex club Андрія Шевчишина, інвестувати в долар можна на тривалий термін лише тоді, як курс буде 28,6 грн за долар і менше. Нагадаємо, курс 2 лютого — 28,31 грн за дол.

А член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин рекомендує за надлишки гривні придбати побутову техніку, поки вона не встигла подорожчати. Адже, як зауважує експерт, найближчими місяцями інфляція прискориться.

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Раніше ми писали, чому українська гривня опинилася в "чужих руках", і що буде з нею далі.

Ми також розповідали, чому Україна може стати каталізатором падіння світової економіки.

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