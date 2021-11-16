Курс знову розвернувся. Що буде з доларом 16 листопада

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 16 листопада

НБУ встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 16 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,34 грн;

1 євро – 30,15 грн;

1 злотий – 6,5 грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

Курс долара зріс на 22 копійки, а євро – на 25. Злотий подорожчав на 6 копійок, а рубль – на 2.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

15 листопада долар подорожчав на 9 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 26,33/26,35 грн (купівля/продаж).

Євро подорожчав на 11 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,12/30,14 грн (купівля/продаж).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали, що за "Індексом БігМаку" долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.