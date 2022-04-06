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Курс євро впав ще сильніше – що відбувається зі злотим в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 квітня, 09:42
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Розповідаємо, який курс євро та злотого розрахував Національний банк на 6 квітня
Курс євро продовжує падати
Курс євро продовжує падати / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував новий курс євро та злотого на середу, 6 квітня.

Про це свідчать дані сайту НБУ.

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Порівняно з попереднім банківським днем 5 квітня, і євро та злотий упали щодо української гривні.

Курс єдиної європейської валюти склав 32,08 грн, що на цілих 10 копійок менше, ніж напередодні (32,18 грн.). Злотий втратив у ціні лише одну копійку, його курс склав 6,93 грн.

Нагадаємо, що офіційний курс долара залишається замороженим Нацбанком з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого і становить 29,25 грн/дол.

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Курс долара в обмінниках

Незважаючи на це, обмінні пункти, особливо на чорному ринку, мають велику популярність. Курс в обмінниках коливається від 31,2 грн/дол. до 37 грн.

А ось у банках курс долара стабільніший і не так сильно відрізняється від встановленого НБУ. Найнижчий курс в УкрСиббанку 29,54 грн/дол, а найвищий пропонує АЛЬЯНС БАНК, там долар продають по 33 грн. Детальніше про ситуацію в обмінниках та банках, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, що буде з готівковим курсом долара найближчим часом і розповідали, як російську економіку знищує штучний курс рубля.

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