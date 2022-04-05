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Курс євро та злотого продовжують піке – скільки коштує валюта 5 квітня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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5 квітня, 09:40
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Розповідаємо, що відбувається з курсом євро та злотого в Україні 5 квітня
Курс євро та злотого знову знижується
Курс євро та злотого знову знижується / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував новий курс євро та злотого на вівторок, 5 квітня.

Про це свідчать дані сайту НБУ.

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5 квітня іноземні валюти продовжили падати, курс злотого становив 6,94 грн, що на 2 копійки менше, ніж напередодні (6,96 грн), а курс євро впав сильніше – з 32,33 грн відразу на 15 копійок.

Курс єдиної європейської валюти становить 32,18 грн. Нагадуємо, що курс долара заморожений Нацбанком станом на 24 лютого, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення до України.

Чи потрібно купувати валюту за кордоном

Ті українці, які виїхали до інших країн, запитують, чи варто купувати долари та євро за кордоном, щоб потім привезти їх додому.

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Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів "Сьогодні", що зробити це буде не так просто, оскільки гривня не є вільно конвертованою валютою.

Однак навіть якщо ви захочете просто зняти валюту зі своєї картки у європейському банкоматі, банк візьме з вас величезну комісію, від 2 до 5% суми.

Експерт також зазначає, що грати у спекулянтів не варто, оскільки курс долара в Україні зміцнюється з кожним днем

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Це означає, що купивши валюту за кордоном та ще й з комісією, ви обов'язково втратите свої гроші на цих конвертаціях.

"Сьогодні" також писали, що буде з готівковим доларом в Україні найближчим часом, і розповідали, в якому банку вигідніше міняти гроші.

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