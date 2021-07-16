Курс долара увійшов у вузький коридор: чого чекати

На валютному ринку зрівноважилися чинники підтримки та тиску на гривню. Аналітик пояснив, що зараз впливає на курс

/ Фото: Сьогодні, НБУ

Долар 16 липня після знизився в ціні на міжбанку і торгується в районі 27,23 грн. Торговельна активність попереднього дня була низькою, багато гравців були поза ринком. Сьогодні ринок теж буде вузьким, тому навіть невеликий обсяг покупок або продажів може змінити хід торгів і повернути курс до 27,3 грн/дол. Загалом найближчим часом очікується рух ринку в діапазоні 27,2-27,35 грн/дол.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Аграрії трохи знизили свою пропозицію валюти на ринку, але покупці слабкі. Ймовірно, напередодні нерезиденти не купували валюту, хоча продовжують виходити активно з гривневих ОВДП. За останні п'ять днів вони зменшили портфель на 1,6 млрд гривень, до 107,4 млрд гривень", – пояснив Шевчишин.

Загалом новинний фон для ринку щодо нейтральний, вважає аналітик. Винятком виступає ухвалення Верховною Радою Бюджетної декларації, в якій затверджено прогноз Мінфіну щодо курсу гривні на 2021 рік – 28 грн/дол., на 2022 рік – 28,6 грн/дол. Також гарною новиною стало повідомлення про те, що Євросоюз включив Україну до списку країн, для громадян яких рекомендовано зняти обмеження на поїздки.

Негативом залишаються ризики нових епідеміологічних обмежень через низький рівень вакцинації і появу в країні штаму "Дельта".

Нагадаємо, загалом експерти вважають, що більшість чинників, що впливають на курс гривні до долара, в липні гратимуть на зміцнення української валюти.

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