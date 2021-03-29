Курс долара в Україні став на паузу після зростання

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 30 березня:

29.03 30.03 Зміна 1 долар США 27,97 грн 27,97 грн 0,00 1 євро 32,95 грн 32,97 грн + 0,02

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У порівнянні зі значеннями 29 березня долар знову не змінився в ціні. Курс тримається на одному і тому ж рівні з 26 березня. При цьому за тиждень з 23 по 30 березня гривня ослабла проти американської валюти на 28 копійок. Втім, експерти не виключають, що долар може підскочити до 28 гривень.

Курс євро на 30 березня підвищився на дві копійки після падіння на 8 копійок днем раніше. Євровалюта залишилася нижчою за психологічну позначку в 33 гривні.

В тренді Долар застиг на місці: офіційний курс валют

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, в Україні також планують провести податкову амністію. Подробиці – в сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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