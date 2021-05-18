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Курс долара в Україні повернувся на рівень торішнього літа

18 травня, 16:35

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти по відношенню до гривні на 19 травня

Долар вийшов на другий антирекорд за тиждень

Долар вийшов на другий антирекорд за тиждень / Фото: freepik.com

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 19 травня:

18.0519.05Зміна
1 долар США27,56 грн27,44 грн - 0,12
1 євро33,44 грн33,53 грн - 0,09
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У порівнянні зі значеннями 18 травня курс долара впав ще на 12 копійок після зниження на п'ять копійок у попередній банківський день. Це новий мінімум – з 27 серпня 2020 року, тобто майже за дев'ять місяців. За тиждень – з 12 по 19 травня – гривня зміцнилася проти до американської валюти вже на 23 копійки.

А ось курс євро зріс на дев'ять копійок.

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Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
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Як раніше пояснювали експерти, багато в чому зміцнення гривні до долара забезпечує попит на українську руду і зерно, на які до того ж ростуть світові ціни. Крім того, нерезиденти призупинили свій вихід з гривневих держоблігацій.

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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Нагадаємо, купуючи готівку в банках, українцям не варто побоюватися, що на банкнотах може бути коронавірус. У Нацбанку дезінфікують гроші. Детальніше дивіться в сюжеті:

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