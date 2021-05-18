Курс долара в Україні повернувся на рівень торішнього літа

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти по відношенню до гривні на 19 травня

Долар вийшов на другий антирекорд за тиждень / Фото: freepik.com

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 19 травня:

18.05 19.05 Зміна 1 долар США 27,56 грн 27,44 грн - 0,12 1 євро 33,44 грн 33,53 грн - 0,09

Реклама

У порівнянні зі значеннями 18 травня курс долара впав ще на 12 копійок після зниження на п'ять копійок у попередній банківський день. Це новий мінімум – з 27 серпня 2020 року, тобто майже за дев'ять місяців. За тиждень – з 12 по 19 травня – гривня зміцнилася проти до американської валюти вже на 23 копійки.

А ось курс євро зріс на дев'ять копійок.

Як раніше пояснювали експерти, багато в чому зміцнення гривні до долара забезпечує попит на українську руду і зерно, на які до того ж ростуть світові ціни. Крім того, нерезиденти призупинили свій вихід з гривневих держоблігацій.

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Реклама

Нагадаємо, купуючи готівку в банках, українцям не варто побоюватися, що на банкнотах може бути коронавірус. У Нацбанку дезінфікують гроші. Детальніше дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні