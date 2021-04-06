Курс долара в Україні впав, євро продовжив зростати

Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 6 квітня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,94 грн;

1 євро – 32,86 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями, долар відкотився на дві копійки вниз після зростання відразу на 13 копійок попереднього банківського дня. За тиждень – з 30 березня по 6 квітня – гривня зміцнилася проти американської валюти на три копійки. Але експерти вважають, що долар в Україні взяв курс на 28 гривень.

Курс євро при цьому продовжив зростання. Євровалюта стала дорожча ще на дві копійки після підвищення на 14 копійок днем раніше.

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А ось вартість 10 російських рублів 6 квітня знизилася на копійку.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У понеділок, 5 квітня, долар на міжбанку подешевшав відразу на 19 копійок в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,83/27,86 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні дев'ять копійок в купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,84/32,87 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

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→ Опитані сайтом "Сьогодні" аналітики одностайні: до літа-2021 долар коштуватиме близько 28 грн.

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску ютуб-шоу пояснив, що і де закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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