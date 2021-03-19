Курс долара в Україні знизився, євро теж став дешевшим

На сьогодні, 19 березня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,68 грн;

1 євро – 32,98 грн;

10 російських рублів – 3,74 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подешевшав на дві копійки після зростання курсу п'ять копійок попереднього банківського дня. За останній тиждень, з 12 по 19 березня, гривня зміцнилася проти американської валюти на сім копійок. При цьому експерти не виключають зростання курсу долара.

Євро знизився на копійку і опустився ще трохи нижче психологічної позначки в 33 гривні.

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Вартість 10 російських рублів 19 березня знизилася на дві копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

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У четвер, 18 березня, долар на міжбанку подешевшав на три копійки в купівлі і на чотири – в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,69/27,70 грн (купівля/продаж). Євровалюта практично не змінилася в ціні і в купівлі, і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,00/33,02 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

→ Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол.

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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