Курс долара в Україні рвонув угору, євро теж подорожчав

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 25 березня:

24.03 25.03 зміна 1 долар США 27,73 грн 27,87 грн + 0,14 1 євро 32,93 грн 32,94 грн + 0,01

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У порівнянні зі значеннями 24 березня долар підскочив відразу на 14 копійок після зростання курсу на чотири копійки в попередній банківський день. За тиждень з 18 по 25 березня гривня ослабла проти американської валюти вже на 17 копійок. Експерти рекомендували українцям купувати долари, поки валюта не стала ще дорожчою.

Курс євро на 25 березня підвищився на копійку після падіння на вісім копійок днем раніше. Євровалюта все ще тримається нижче психологічної позначки в 33 гривні.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, в Україні також планують провести податкову амністію. Подробиці – у сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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